Colloquio di lavoro, ora fanno questa domanda: “come si dividono 5 arance per 6 persone?” | Ecco cosa cercano di capire dalla tua risposta

Al colloquio di lavoro ti potrebbero fare delle domande che ti sembrano alquanto strane, ecco cosa stanno cercando di capire.

Il colloquio di lavoro, dopo l’invio e la valutazione del loro curriculum è il primo contatto che l’addetto alla selezione del personale ha con quelli che potrebbero essere i nuovi assunti all’interno dell’azienda. Una fase cruciale nelle fasi di assunzione.

Il colloquio altro non è se non una sorta di intervista, grazie alla quale chi ha il compito di reclutare nuovo personale è in grado di valutare le caratteristiche dei candidati. In tale ottica sembra facile comprendere il motivo per cui, nella maggior parte dei casi, non ci si ferma a chiedere solo ed esclusivamente quelle che sono le proprie esperienze pregresse, ma spesso vengono fatte delle domande che sembra essere difficili da comprendere.

Ogni singola domanda serve a comprendere se effettivamente il candidato è quello giusto per l’azienda. Riuscire a raccogliere il maggior numero di informazioni, in questa ottica, sembra essere indispensabile.

C’è una domanda, che sembra essere più un trabocchetto e che ha una funzione molto più di rilievo di quello che si possa immaginare. Ecco allora, a cosa ci si riferisce e di cosa si tratta.

Se il colloquio ti innervosisce, cerca di arrivarci preparato

Dobbiamo ammettere che il più semplice colloquio di lavoro può essere molto difficile da sostenere, perchè genera, nel candidato non pochi dubbi, oltre a una serie di perplessità. Quello che occorre è una buona capacità di comunicazione, oltre all’empatia, che si rivela essere indispensabile.

Quello che risulta essere importante è arrivare al colloquio già pronti, in grado di rispondere a qualsiasi domanda. Quindi conoscere quelle che sono le classiche domande a trabocchetto si rivela essere veramente indispensabile per affrontare il colloquio con la giusta preparazione. Ma se ti chiedono “Come posso dividere 5 arance in modo equo tra 6 persone?“, allora vogliono comprendere proprio questo.

Più risposte e nessuna corretta

La verità è che alla domanda in questione esistono numerose risposte. C’è chi ha affermato, senza alcuna remora, che la divisione non è possibile, chi invece, ha affermato che si potesse integrare il tutto con altra frutta e infine c’è chi ha confermato che si potesse andare a dividere i frutti semplicemente sbucciandoli.

Sembra che la risposta destinata ad avere successo, sia l’ultima. L’indovinello è molto efficace per rilevare la capacità problem solving.