Pamela Camassa, addio al castano e benvenuto al rosso | Il risultato scatena i commenti: “Non ti dona per niente”

Pamela Camassa si rifà il look e sorprendentemente saluta il suo castano per abbracciare il rosso, un cambiamento veramente radicale, ma resta sempre bellissima.

Pamela Camassa è una show girl, attrice e modella italiana, molto apprezzata dal pubblico. Bellissima, con quei suoi occhi verdi da moltissimi anni è fidanzata con Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island e ex concorrente del Grande Fratello. Sembra che tra i due sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, per un rapporto che è cresciuto anno dopo anno.

La showgirl salvo impegni lavorativi accompagna sempre Filippo nelle registrazioni di Temptation Island in Sardegna, dandogli tutto il suo appoggio. Dopo il diploma in ragioneria, Pamela decide di dedicarsi alla recitazione e appare nel film Via del Corso di Adolfo Lippi, dove recitava al fianco di Laura Chiatti e Ilaria Spada. La sua bellezza poi, la porta a vincere il titolo di Miss Mondo Italia, all’età di appena 18 anni.

Dopo la partecipazione a Miss Italia affianca Carlo Conti come valletta nel programma I raccomandati su Rai1. Da questo punto in avanti la sua carriera è stata sempre un crescendo di opportunità tra reality, trasmissioni televisive e cinema.

Attualmente tutti i suoi fan la ricordano bellissima con il suo bob castano sempre di estrema tendenza, che lei ha adottato dopo aver portato capelli lunghissimi per molto tempo. Ma adesso ha deciso per un cambio veramente radicale e questo nuovo colore le sta divinamente, vediamola di seguito.

Pamela Camassa con un rosso veramente audace

A Pamela Camassa proprio come ogni donna piace molto giocare con la sua immagine. Sul suo profilo social pubblica moltissime foto con look diversi l’uno dal l’altro, da quelli più sportivi a quelli eleganti e sexy. Senza mai essere esagerata, senza mai apparire sopra le righe.

Questa volta però ha voluto osare veramente molto. Durante un semplicissimo appuntamento dal parrucchiere, ecco che decide per un vero e proprio colpo di testa. Un colore che farà impazzire tutti, Filippo per primo.

Una nuova Pamela ma comunque bellissima

Che Pamela sia bellissima, non ci sono dubbi, ma questo colore le dona veramente molto. In questo reel pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram presenta il suo rosso, non troppo acceso che le incornicia il viso e quei suoi occhi verdi in maniera perfetta. Non c’è certo da meravigliarsi se Filippo Bisciglia ha perso la testa per lei.

Una nuova Pamela, sempre estremamente affascinante e bellissima. Siamo certi che avrà lasciato tutti senza parole.