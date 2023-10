Andrea Zelletta, mai visto così: “Quando diventi papà e ti lasciano in mutande…”

Un Andrea Zelletta completamente inedito quello che si è mostrato in questi giorni. L’ex Uomini e Donne si fa vedere così, tutti senza parole.

I fan di Andrea Zelletta sicuramente sanno molto bene la sua storia. Il popolo italiano ha iniziato a conoscerlo come tronista di Uomini e Donne e sa quel momento esatto la sua vita è cambiata in maniera veramente radicale. Oggi, la popolarità conquistata gli ha permesso di essere un influencer ma anche un dj di successo e un modello per alcuni grandi marchi di moda.

Amato dal pubblico femminile con buona pace della sua fidanzata Natalia Paragoni con cui ha da poco avuto una bellissima bambina. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. All’interno del dating show Andrea era seduto sul trono e Natalia invece una sua corteggiatrice. Era il 2019 quando tra i due è scoccato l’amore e finalmente quest’anno hanno coronato il sogno di essere genitori.

I due sono molto giovani ma si sono rivelati una coppia molto affiatata, nonostante di tanto in tanto ci sia stata qualche notizia in merito a delle presunte crisi tra loro, ma invece sono sempre più affiatati di prima. Molto presenti sui social, entrambi spesso pubblicano degli scatti della loro famiglia al completo.

Essere dei genitori di sicuro non è semplice, figurarsi quando si è così giovani, eppure Andrea e Natalia ci mettono tutto l’amore del mondo e proprio lui nel 2021 aveva dichiarato che pur non pensando ancora al matrimonio gli sarebbe comunque piaciuto diventare padre molto giovane. Il desiderio è stato realizzato, ma ecco cosa ha dichiarato tramite social.

Andrea Zelletta e la difficoltà di essere dei genitori

Non molto tempo fa in un’intervista rilasciata a Casa SDL Andrea Zelletta aveva parlato della paternità e dell’essere dei genitori. Un regalo che madre natura ha voluto fargli e che è arrivato un po’ inaspettato per la coppia, ma non per questo non li ha resi felicissimi. “È un traguardo non facile ovviamente, l’improvvisazione non paga“, questo il suo commento.

Ma ora alla sua pagina social affida una foto che rivela come stanno realmente le cose. Ecco cosa ha pubblica Andrea Zelletta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zelletta (@iamandreazelletta)

Il commento sulla paternità dell’ex tronista

“Quando diventi papà e ti lasciano in mutande…“, questa la didascalia che accompagna la foto in cui Zelletta si mostra, appunto, in mutande, sul suo profilo ufficiale Instagram. Una foto pubblicitaria ovviamente, che lui ha pubblicato e commentato con la solita ironia che lo contraddistingue. In realtà la famiglia è estremamente unita e felice.

Alla sua foto hanno fatto seguito una serie di commenti che si sono divisi tra chi apprezza “Vabbuo però non fa niente stai da dio puoi pure rimanerci nessuno si offende” e chi invece lo critica “Che foto ridicola….quando nn si ha niente da dire“.