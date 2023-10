Caterina Balivo, l’annuncio è pieno di gioia: nel 2024 la vedremo proprio lì

Caterina Balivo, l’annuncio è decisamente lieto e improvviso. Nel 2024 la vedremo lì. In alto i cuori.

La splendida conduttrice campana colpisce ancora. Di certo il suo ritorno, a lungo agognato, alla conduzione nei pomeriggi di Rai 1, ha reso molto felici i suoi tanti estimatori. Lei, dal canto suo, non vedeva l’ora di mettersi all’opera in tale direzione. E così per tutta estate ci ha deliziato non solo con i suoi scatti vacanzieri ma anche con qualche video promozionale relativo al suo nuovo programma.

Parliamo ovviamente de La Volta Buona che però, al di là del titolo che voleva essere pure di buon auspicio, non sta dando i risultati tanto sperati a livello di share. Difatti è sempre battuto, e talvolta pure in maniera clamorosa, dalla soap turca Terra Amara che è amatissima anche in Italia e da Uomini e Donne che ha sempre il suo seguito.

Nonostante ciò lei non ha mai perso il suo proverbiale e luminoso sorriso che è assolutamente contagioso. Nel suo salotto si diverte e intervista tantissimi personaggi del vasto mondo dello Spettacolo. Non per nulla molte interviste da lei realizzate sono poi condivise tramite clip sui Social dove sono parecchio commentate.

Caterina Balivo e l’annuncio pieno di gioia

Lei poi non smette mai di tenersi sul pezzo, compreso il caso delle truffe agli anziani che è purtroppo sempre tristemente attuale. Inoltre ama deliziare le sue fan con tanti outfit da copiare assolutamente. Non per nulla lei è considerata, e pure a buona ragione, una vera icona di Moda e di Stile da moltissime donne.

Ed è proprio una donna, decisamente molto speciale. e che lei conosce da tempo e con la quale collabora che la ha fatto un invito molto emozionante che lei non ha voluto assolutamente rifiutare. La notizia è fantastica e lei è al settimo cielo per se e soprattutto per l’amica che è un’immensa professionista. Di chi stiamo parlando? E in che cosa consiste l’annuncio pieno di gioia?

Nel 2024 la vedremo qui, al matrimonio della D’Ospina

La donna in questione è la splendida Elisa D’Ospina che nel 2024 sposerà il suo Stefano Macchi che l’ha da poco resa mamma per la prima volta. La creatura è venuta al mondo a maggio e i due stanno insieme da poco più di un anno. La conduttrice campana sarà niente meno che la loro testimone di nozze. Un ruolo molto importante che fa capire quanto i promessi sposi siano legati a lei.

La modella è molto emozionata e sui Social ci sta tenendo aggiornati sui vari preparativi. Tuttavia lei in passato è già stata sposata per dieci anni con Andrea Alessandrini Gentili. Lui invece è stato il compagno della coach di Amici Anna Pettinelli con la quale aveva partecipato a Temptation Island.