“È chiaro che abbia delle prove”: volto noto spiattella tutto su Sophie Codegoni | Basciano trema

“È chiaro che abbia delle prove”, un volto super noto dice tutto quanto sulla Codegoni. L’ex Basciano ora trema.

Sta tenendo banco praticamente ovunque la questione della fine della relazione tra la Codegoni e Basciano. I due si sono conosciuti all’interno della Casa Più Spiata D’Italia e la loro liason aveva fin da subito fatto scalpore. Entrambi famosi, giovani e bellissimi e super chiacchierati erano costantemente sulla cresta dell’onda.

Nonostante gli anni di differenza che vigono tra di loro, il loro legame pian piano è diventato sempre più importante. Hanno detto sì alla convivenza e hanno messo al mondo una bimba che è tanto piccina. Peccato che non ere nata da pochissimo che i problemi di coppia, e pure bei tosti, sono iniziati a emergere.

O meglio, a quanto pare, c’erano anche prima ma è solo allora che si è incominciato pian piano a parlarne in qualche sussurro. Poche settimane fa lei, la splendida Sophie, è stata ospite di Bianca Berlinguer per parlare di ritocchi estetici e nel frattempo impazzava il rumors della conclusione della sua storia con Alessandro.

Sophie Codegoni, volto noto spiattella tutto su di lei e Basciano

La conferma ufficiale, che ha spezzato immediatamente i cuori in mille pezzi dei loro fan, è arrivata poco dopo. Lei è andata nel salotto di Silvia Toffanin alla quale ha raccontato aspetti spinosi e rilasciato dichiarazioni molto forti sull’ ex compagno e lui, per il diritto di replica, ha chiesto di dire la sua la settimana seguente.

E così ha fatto. Sul finale ha anche abbracciato fra le lacrime la conduttrice veneta che era visibilmente in difficoltà. Fatto sta che l’ex tronista ha voluto tornare e ha parlato di altre prove relative ai tradimenti di Basciano. A darle manforte in qualche maniera in tale direzione è un volto noto del Piccolo Schermo, nonché star di Temptation Island. “È chiaro che abbia le prove“, ha sentenziato.

Lorenzo Amoruso scende in campo per l’ex tronista

Parliamo di Lorenzo Amoruso che durante un’intervista per il magazine di Lorenzo Pugnaloni ha rivelato: “È partita la guerra alle accuse. è chiaro che Sophie abbia delle prove come ha dichiarato. Quindi se ha voluto fare un’esternazione del genere, è sicura di quel che dice”. Ha anche aggiunto che la situazione è molto delicata dal momento che c’è di mezzo una bambina.

“È una situazione delicata, c’è una bambina di mezzo. Va bene che sono una coppia pubblica e abbiano voluto esternare il tutto, ok. Però fino a un certo punto”, ha sottolineato l’ex calciatore professionista. Ora i fan della coppia si augurano che possano trovare un punto d’incontro per il bene assoluto della creatura che hanno messo da poco al mondo