Claudia Gerini, scoperto chi è il suo nuovo amore: pizzicati come due adolescenti in macchina

Claudia Gerini, la splendida attrice romana, ha un nuovo amore. Pizzicata con l’ex di un’altra star.

Claudia Gerini è di certo ancora oggi una delle attrici più amate e stimate dal grande pubblico. Lanciata sul Grande Schermo dall’amico Carlo Verdone con le pellicole di immenso successo Viaggi Di Nozze e soprattutto Sono Pazzo Di Iris Blond, dove ha messo in luce le sue incredibili doti di performer, poi non si è più fermata. I due sono rimasti in ottimi rapporti e lei ora appare anche nella seconda stagione di Vita Da Carlo.

Di recente l’artista ha anche scritto un libro autobiografico, dove si è messa, metaforicamente parlando, a nudo. In molti speravano che lei accettasse l’invito ricevuto dall’AD delle Reti Mediaset, ovvero Pier Silvio Berlusconi , di partecipare al Grande Fratello. Lei se ne sentita lusingata ma non ha potuto accettare per via dei pressanti impegni di lavoro.

Inoltre non aveva la minima intenzione di trascorrere mesi interi chiusa nella Casa senza poter sentire e vedere le sue figlie. La Gerini ha una vita privata alquanto turbolenta. Dopo la fine del suo matrimonio quasi lampo e della sua lunga liason con Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino, ha avuto altre storie ma per un po’ di tempo si è professata single. Ora però i paparazzi, che si sa, sono sempre in moto, l’hanno pizzicata in dolce compagnia.

Claudia Gerini, beccata con l’ex di una famosa showgirl

Le fotografie, pubblicate in esclusiva dal settimanale Diva E Donna, la immortalano durante una passeggiata, con relativa cena, in compagnia di un affascinante imprenditore. L’uomo ha fatto capolino nella sua vita e nel suo cuore dopo la rottura, avvenuta nel 2021, con Simon Clementi. Gli scatti rubati parlano molto chiaro riguardo alla natura del loro rapporto.

Non si può parlare affatto di una semplice amicizia. Difatti i due, beccati in macchina, si sono lanciati in effusioni, con tanto di baci. La notizia del nuovo amore dell’attrice romana è ancora più interessante, dal momento che l’uomo in questione è pure l’ex di una splendida attrice e showgirl, che abbiamo ammirato di recente a Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Nathaly Caldonazzo.

Fa coppia con Riccardo e non si nasconde più

Il suo nuovo amore è Riccardo Sangiuliano, che a quanto pare farebbe coppia con la Gerini da diversi mesi. Da tempo si parlava di un loro legame ma i fotografi non erano mai riusciti a beccarli insieme. Tra l’altro l’uomo, dalla già nominata Caldonazzo ha pure già avuto una figlia. Dunque è stato un amore molto importante per la vippona.

I due si sono accorti di essere stati immortalati mano nella mano come due fidanzatini per la Capitale e, sorridenti, hanno proseguito il loro tragitto. Ciò che poi ha conquistati ancora di più i cuori dei fan di Claudia è la sua mise sportiva chic, con tanto di pantaloni neri bei aderenti che hanno meso in risalto la sua fisicità da 10 e lode.