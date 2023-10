Annalisa, dopo il clamoroso successo il collega la schiaccia lo stesso: che pugno nello stomaco!

Annalisa riceve una doccia fredda in piena regola: la recensione tranchant demolisce la sua carriera, è bufera sulla cantante savonese.

Classe 1985 e nata a Savona, Annalisa Scarrone ha compiuto il suo ingresso nel panorama musicale italiano grazie alla sua partecipazione al talent “Amici” nel 2011, in cui si è classificata seconda durante l’attesa finale del programma.

In seguito, la performer è approdata anche sul palco di Sanremo, e ha calcato il palco dell’Ariston per ben 5 volte dal 2013 al 2021, vendendo al contempo oltre 2 milioni di dischi nel territorio nazionale.

Inserita dalla rivista “Forbes” tra le 100 donne più influenti d’Italia, Annalisa ha lanciato sul mercato discografico parecchi tormentoni estivi, inclusi “Mon amour”, “Disco Paradise” e “Bellissima”, hit che hanno accompagnato le vacanze di milioni di italiani, e che sono comparse inoltre su spot e promo televisivi.

Il brano “Bellissima” è stato inoltre proposto recentemente sul palco di “X-Factor” dalla coach Ambra Angiolini; la scelta del pezzo e l’esibizione del suo concorrente, però, hanno riscontrato un’accoglienza a dir poco tiepida presso il suo collega Morgan. Per giunta, quest’ultimo non si è limitato a stroncare la performance, ma ha anche sparato a zero sullo stile e le sonorità della cantante ligure. Ma andiamo con ordine…

Annalisa stroncata da Morgan a “X-Factor”

I Bootcamp di “X-Factor” hanno finalmente ceduto il passo ai live serali del talent, ed i 4 giudici del programma hanno compiuto il primo girone di assegnazioni ai componenti delle rispettive squadre. Nella fattispecie, Ambra Angiolini ha affidato al cantante Matteo Alieno Pierotti l’esecuzione, riarrangiata in chiave melodica e minimal, del brano “Bellissima”.

Il giovane capitolino ha riproposto la hit durante la puntata del 26 ottobre di fronte alla giuria e al pubblico del programma, ma al termine dell’esibizione ha ricevuto un feedback deludente da parte del rapper Fedez. Dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l’assegnazione di Ambra, il cantante ha commentato: “Non mi è piaciuto che tu abbia cambiato la melodia di questa canzone. Non sei riuscito a migliorarla, quindi non mi è piaciuta“. Parere del tutto discordante da quello di Morgan, che ha invece ammesso di non aver mai ascoltato l’originale, e si è soffermato proprio sulla qualità della hit resa celebre da “Annalisa”: “Tu potresti cantare di tutto: io non ti avrei mai assegnato una canzone così, una canzone che sinceramente io non conoscevo, e che trovo di grande banalità dal punto di vista armonico. Ma tu sei talmente bravo che l’hai valorizzata“. Inutile dire che il suo intervento ha sollevato un autentico vespaio in rete, al punto che persino il produttore di “Bellissima” è sceso in campo per difendere la cantante ed il proprio operato.

Mai un successo e spiega cose. Che mondo splendido — Davide Simonetta (@Davidedwhale) October 26, 2023

La reazione dell’autore di “Bellissima” Davide Simonetta

Tirato per la giacchetta da Morgan, il produttore Davide Simonetta ha commentato in tempo reale sui social la pesante stroncatura di Morgan, pungendolo sul vivo.

“Mai un successo, e spiega cose” – ha esordito, in riferimento alla carriera di Morgan come solista, e nei Bluvertigo – “Che mondo splendido“.