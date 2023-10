Silvia Toffanin , cos’ha ricevuto di regalo da Pier Silvio? Festa speciale per i suoi 44 anni

Silvia Toffanin, il super regalo ricevuto da Pier Silvio. I suoi 44 anni super speciali.

Certamente si sente una donna appagata e realizzata Silvia Toffanin. Conduttrice di successo, nonché tra le più amate e stimate dagli italiani di ogni età, è anche vincente sul lato privato e sentimentale. Da una ventina d’anni è infatti legata sentimentalmente parlando a Pier Silvio Berlusconi con cui ha messo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Per tutelare la loro privacy e tenerli lontani dal clamore mediatico la coppia ha deciso di prendere dimora a Portofino in una villa da Mille e Una Notte, o meglio, un vero e proprio castello, a picco sul mare. Entrambi non amano poi parlare del loro privato che tale per loro dovrebbe sempre e comunque rimanere.

Tuttavia, dal momento che sono super famosi, il Gossip non li lascia mai stare. Da tempo poi impazza la notizia del loro matrimonio. Lei, dal canto suo, in passato aveva fatto capire di non essere interessata. Lui non è mai andato sull’argomento pubblicamente. Lui che in passato è già stato sposato con la bellissima Emanuela Mussida.

Silvia Toffanin e il suo nuovo regalo da parte di Pier Silvio

Forse, come molti sostengono sul Web, lui non vuole ripetere l’esperienza, vista che la prima è andata male. Fatto sta che pare che lui abbia promesso al padre, quando si trovava ricoverato nel corso dei giorni della sua vita al San Raffaele, di convolare a giuste nozze con la sua storica compagna.

Ad oggi non si sa più nulla e ciò che sta facendo notizia è il regalo che lui le ha fatto per il suo compleanno. Si tratta di qualcosa di molto costoso e particolare. No, non è un gioiello. Si tratta indubbiamente di qualcosa di molto originale e di grintoso, nonché fortemente legato al lato più sportivo di Silvia, da poco neo quarantaquattrenne.

Un pensiero costoso grintoso

Parliamo di un’auto, in particolare di una mini gip bianca Moke che è un vero incanto solo a guardarla. Certamente sarà fantastico con lei fare delle belle gite a due per rilassarsi, magari al tramonto. La notizia non è certa e si tratta di un rumors che comunque combacerebbe con la passione della famiglia per le quattro ruote.

E chissà che i paparazzi, che sono sempre in agguato, non riesco a immortalare la coppia, con la conduttrice alla guida, durante un momento di svago proprio nella loro Portofino dove del resto amano girare tranquilli con look casual per un pranzo in compagnia, una passeggiata o un po’ di shopping.