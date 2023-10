“Buttatela fuori”: chi è la prossima concorrente che deve fare i bagagli | Per Signorini un colpo al cuore

Scoppia una baraonda durante l’ultima puntata del “Grande Fratello”: la beniamina di Alfonso Signorini ora rischia grosso.

L’ultimo prime time del reality di Canale 5 ha riservato alcuni momenti al cardiopalma agli spettatori, ed i recenti colpi di scena rischiano di modificare le dinamiche all’interno del loft di Cinecittà.

Il confronto serrato tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese ha ben presto gettato le basi per un nuovo scontro tra quest’ultimo e la collega Beatrice Luzzi: l’interprete ha infatti ricamato in diretta sugli atteggiamenti pressanti dell’attore nei confronti della giovane. Massimiliano, dal canto suo, ha dipinto Beatrice come una giocatrice senza scrupoli, disposta persino a “calpestare il cadavere della madre“.

In seguito, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco ad alcune dichiarazioni scottanti compiute da Alex Schwazer: nel corso della penultima puntata, il marciatore aveva accusato Beatrice di essersi lasciata andare a comportamenti ambigui nei suoi confronti, nonché di aver gestito in modo poco trasparente la liaison con Giuseppe Garibaldi.

La gieffina ha quindi smentito la versione dell’atleta, surrogata anche da alcune clip di repertorio mandate in onda dagli autori. Alfonso Signorini ha in seguito mandato in onda un video in cui Beatrice Luzzi scagliava arco e frecce su Alex Schwazer, rispolverando i tempi in cui era stato sospeso dall’attività sportiva per uso di doping.

Alfonso Signorini innesca il pandemonio in diretta

Durante un confronto con la cantante Fiordaliso, Beatrice Luzzi aveva riferito alla compagna alcune considerazioni sul marciatore trentino, ed aveva sottolineato: “Si è dimostrato una persona che ha giocato scorretto… E non è la prima volta“. Fiordaliso si era quindi dissociata dalle accuse dell’attrice, ed aveva abbandonato la conversazione.

Al termine della clip proposta da Alfonso Signorini, il conduttore aveva precisato: “Lo ha ammesso pubblicamente, e non si può fare di tutta l’erba un fascio“. Ed, in seguito, rivolto ad Alex: “Quando è successo, te ne sei assunto la responsabilità“. L’atleta si è rinchiuso in un silenzio preoccupante, e Giampiero Mughini è insorto in sua difesa: “No, assolutamente no! Non si può mettere una cosa così tragica sul piatto! È un’enormità, non una verità! Uno che ha pagato come sta pagando lui, per l’errore di un essere umano… È uno degli esempi della nostra storia sportiva, e non dobbiamo usare questo per fare rumore, parlare per fare rumore! Non si possono usare parole per dar fiato alla bocca!“. Anche il resto dei concorrenti ha immediatamente espresso solidarietà ad Alex Schwazer, e al termine della puntata Jill Cooper ha manifestato la sua preoccupazione per la china pericolosa imboccata da Beatrice Luzzi all’interno dello show.

Le reazioni della rete

Beatrice Luzzi è da settimane la beniamina indiscussa degli spettatori del “Grande Fratello”, ma la recente caduta di stile potrebbe penalizzarla nel corso della prossima puntata.

Una grossa fetta di audience ha infatti condannato l’attacco feroce ai danni di Alex Schwazer, ed alcuni utenti invocano addirittura la sua espulsione dal reality. “Questo è essere scorretti umanamente!” – rileva un internauta – “Andrebbe squalificata! Lei teatrante di bassa leva, che recita anche lì dentro (…) picchia duro un uomo che ha pagato e paga!“. Ribaltone in vista al televoto?