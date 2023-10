“Quando beveva spaccava tutto”: Michelle Hunziker col cuore infranto | La confessione sull’uomo della sua vita

“Quando beveva spaccata tutto”, la dura e amara confessione di Michelle Hunziker. Ha parlato così dell’uomo sua vita. E sono lacrime.

Una grande artista, nonché una showgirl completa e una donna bellissima e super chiacchierata per il suo privato che mai tale riesce a rimanere. Così si può descrivere di certo la divina Michelle Hunziker. Mamma di ben 3 figlie, è da poco diventata nonna del piccolo Cesare che lei letteralmente adora.

E’ stata Aurora, che di cognome fa Ramazzotti, a metterlo al mondo con il suo storico compagno Goffredo Cerza che è diventato anche lui una star, nonostante non ami molto apparire. Dal canto suo Michelle ha trovato da poco l’amore accanto al giovane e super affascinante medico Alessandro Carollo con il quale è stata pizzicata più volte dai paparazzi.

Da tempo lei si dichiarava single e anche l’estate da poco conclusa non l’ha vista vicina a nessun corteggiatore. Dopo la fine dei suoi due matrimoni, il primo con il mitico Eros e il secondo con l’affascinante imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi, lei ha vissuto un’appassionante liason con Giovanni Angiolini.

“Quando beveva spaccava tutto”, l’amara confessione di Michelle

Le prime foto che attestavano in maniera molto chiara il loro feeling, ovviamente rubate. erano uscite nella tarda primavera 2022. Tuttavia sono stati nei mesi seguenti che ben altre hanno invaso la Carta Stampata e il Web. I due hanno trascorso un’estate di fuoco in Sardegna ma, una volta che lei è tornata alla base, nella sua casa di Milano, l’idillio era bello che finito.

Nel frattempo è tornata a lavorare a gogo in TV e dal punto di vista sentimentale non ha più avuto molto da dire. Fatto sta che ora a tenere banco su di lei in Rete, oltre al suo nuovo amore, è una sua dura e amara confessione che riguarda un uomo molto importante per lei. Difatti si parla di quello della sua vita. ” Quando beveva spaccava tutto“, queste le parole della showgirl che spezzano i cuori.

Cosa faceva l’uomo della sua vita

Nel pronunciarle innanzi ai suoi fan sui Social, durante una delle tante chiacchierate fatte di botta e risposta che lei concede loro, lei ha parlato del padre che oggi non c’è più. Difatti ha lasciato questo mondo nel 2001 a soli 60 anni a causa dell’alcol. Tuttavia è stata nel corso di una sua intervista concessa nel 2018 a Tv 2000 che lei aprì maggiormente il rubinetto a riguardo.

” A un certo punto mi resi conto che nonostante sentissi veramente l’amore di mio padre quando era sobrio, quando invece beveva spaccava tutto“, ha raccontato la Hunziker. Inoltre ha pure svelato che quando i suoi si sono separati e lui doveva andarla a prendere a scuola, sovente se lo dimenticava e così lei lo aspettava per ore. inutilmente Nonostante ciò lei lo difendeva con le unghie e con i denti.