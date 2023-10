“Ma è impazzita?”: litigio violento al Grande Fratello | Letizia e Paolo ci vanno giù pesante

Volano stracci nella Casa Più Spiata d’Italia. Paolo e Letizia ai ferri corti. Il racconto dei fatti che sconvolge.

Sono più di 40 giorni che i primi inquilini che hanno varcato la famosa porta rossa stanno partecipando al padre di tutti i reality. Non è di certo facile trascorrere tutto il tempo con le telecamere puntate addosso e con persone che fino a poco tempo fa erano delle benemerite sconosciute. Ogni sentimento poi è vissuto in maniera molto intensa.

E così anche le varie reazioni possono apparire esagerate. La reclusione, insomma, può giocare brutti scherzi. E così anche legami che parevano solidi e incrollabili ora stanno dimostrando grandi cedimenti. Ai telespettatori non è parso possibile vedere litigare in maniera tanto accesa Paolo e Letizia.

I due fin da subito hanno legato e si sono trovati. Avevano parlato di amicizia ma poi lui ha svelato di essersi preso di lei e alla fine si è dichiarato, gettando nello stupore molti fan del programma, così come lo stesso Alfonso Signorini. E da allora qualcosa tra lui e la Petris si è rotto. Lei difatti lo vede solo come amico e niente di più. Nel contempo però non può fare a meno di lui.

“Ma è impazzita?”, litigio super violento tra Paolo e Letizia al GF

Lei ha un fidanzato che la aspetta a casa, nella vita reale. Prova amore per lui e non ha intenzione di lasciarsi andare con il bellissimo macellaio. Ok, con lui si trova bene ma non lo vede come un ipotetico compagno. E il fatto che ora lui sia preso di lei l’ha da una parte profondamente lusingata come donna ma d’altra mandata in tilt.

E ora, dopo l’ennesima dichiarazione del giovane, è scoppiata una discussione epica. Sono volati stracci. Lei è corsa a piangere e vuole chiudere ogni rapporto con lui anche se poi teme di soffrirci troppo per la sua mancanza. E Paolo, dal canto suo, è furioso per come lei si sta comportando e dicendo. E così ha sbottato: ” Ma è impazzita?”.

Lo sfogo del macellaio

“Dice che ho detto ” hai perso il valore di donna”, ma è impazzita? Non l’ho mai detto e non può far passare questo messaggio. Mi diceva che certi atteggiamenti che aveva con me erano unici e speciali e adesso che non può farli con me li fa con altri, allora io la rivaluto”, ha sostenuto l’affascinante Masella.

A quanto pare ciò che lo avrebbe particolarmente irritato è il fatto che lei si sia fatta consolare tra le braccia di Vittorio. E Paolo, essendo cotto di lei, ha provato fastidio e, secondo molti utenti, pure molta gelosia. Ora i telespettatori si chiedono se lui e la Petris riusciranno a chiarirsi o se la loro amicizia sia davvero ormai giunta al capolinea.