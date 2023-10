William pugnalato alle spalle dal figlio più grande: Kate se la ride sotto i baffi

Il Principe William pugnalato alle spalle dal figlio primogenito. La moglie Kate se la ride di gusto.

La Royal Family ancora una volta nel mirino. Stavolta però non sono Re Carlo III e la sua Camilla, o ancora Harry e Meghan a dare adito a chiacchiere su chiacchiere, bensì William e la sua Kate. Loro che stanno insieme praticamente da una vita e che hanno messo al mondo ben 3 figli, nonostante siano molto giovani, stanno vivendo un momento difficile.

Eh si, perché se il Principe riceve, senza se e senza ma, una pugnalata di nascosto e dietro le spalle da George, il figlio primogenito, e la moglie se la ride sotto i baffi e pare pure a crepapelle, c’è qualcosa che non va nella coppia. Una coppia che però appariva sempre tanto unita, affiatata e complice.

In ogni caso ora la mossa della Middleton non sta piacendo ai più. Lei che è considerata, proprio come la divina Reina di Spagna Letizia Ortiz, una vera icona di eleganza e di stile da moltissime donne sparse del mondo, ora sta facendo rimanere molto male le sue coetanee. Tanto più che si è sempre comportata molto bene in pubblico e sembrata una brava mamma per i suoi figli, nonché la moglie perfetta.

William, pugnato alla spalle dal primogenito

Tuttavia c’è anche chi non l’ha mai vista così soprattutto dopo che non ha mai aiutato il suo consorte a riavvicinarsi al fratello Harry. Ok, lei e Meghan, come si dice a Roma, non si pigliano, ma i loro mariti sono comunque fratelli di sangue e prima che si fidanzassero e poi sposassero con loro andavano d’accordo.

Si sono indubbiamente molto divertiti insieme e vederli ora lontani e costantemente in guerra farebbe molto male al cuore anche alla loro mamma. Stiamo ovviamente parlando della splendida e compianta Lady D. E ora c’è un fatto, come già poco fa accennato, che renderebbe antipatica ad alcuni la Middleton. Lo sgarbo fatto a William tramite George.

Kate non vuole Eton e punta ad altro

A quanto pare il bambino non andrà a studiare a Eton. La sua mamma, in gran segreto, è andata a visitare in maniere non ufficiale, per cercare ovviamente di non dare vita a tanti sospetti, il Marlborough College, dove sia lei che i fratelli James e Pippa hanno concluso in passato i loro studi.

A darcene notizia è stato il Daily Mail che ha anche spifferato che è stato lì che la Middleton ha messo in atto un grande cambiamento, passando dall’ essere una ragazzina assai timida a una giovane donna ben più sicura di se, forte e determinata. Insomma, a quanto pare i sogni di papà William di vedere il figlio a Eton sarebbero stati infranti anche se ad oggi non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale.