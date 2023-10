Belen Rodriguez, cambia casa e va a vivere con Elio: il costo dell’appartamento è da sogno

Belen Rodriguez, la splendida showgirl argentina cambia casa. Il suo nuovo appartamento da sogno. Pazzesco!

Una vera diva. Così si può descrivere, e pure a buona ragione, Belen. Lei che qualsiasi cosa fa o non fa, dica o non dica, diventa in men che non si dica fonte di vivo interesse e di acuto pettegolezzo. Un suo scatto o video viene immediatamente commentato e condiviso. Scontato poi è dire che sia subitaneamente virale.

Chiaramente poi non mancano nemmeno i rumors legati alla sua sfera professionale e soprattutto privata che tale per la verità per lei mai e poi mai riesce a rimanere. Difatti lei è pure la Regina Indiscussa della Cronaca Rosa nel nostro Paese. Il suo ennesimo addio al marito Stefano De Martino, nonché padre del suo Santiago, ha sconvolto i suoi fan che sono decisamente numerosi.

Stavolta ci avevano davvero creduto nella loro riconciliazione. Anzi, si mormorava anche del desiderio di lei di allargare ulteriormente la famiglia con il terzo figlio. Sì, per lei sarebbe stato il numero 3 visto che ha anche una figlia piccina di nome Luna Marì, frutto del suo passato amore con l’affascinante Antonino Spinalbese. Ora però la showgirl argentina ha voltato ancora una volta pagina.

Belen Rodriguez, la diva cambia casa, una vera reggia

E lo ha fatto con Elio Lorenzoni. I due, per la verità, si conoscono da una vita. E lei per farlo capire ha postato mesi fa un vero e proprio album ricco di loro foto, alcune delle quali dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord, che lo attestavano. Successivamente i paparazzi sono stati loro alle costole e lei alla fine ha deciso di parlare d’amore senza filtri.

Ha lasciato Mediaset e ora si sta dedicando perlopiù alla Moda. Di recente è stata avvistata nel bresciano con il suo nuovo amore ed è andata a stare da lui. I figli nel frattempo erano rimasti a Milano, dai nonni. Ora però lei ha preso una nuova dimora dove vivere con loro e il suo compagno. E ce l’ha mostrata sui Social.

Il suo nuovo attico milanese da Mille e Una Notte

Si tratta di un attico da Mille e Una Notte sito per l’appunto nel capoluogo lombardo. Ovviamente è ampio visto che lei ama vivere comoda. La vista sulla città è mozzafiato e la balconata è decisamente vivibile. Qui di certo, quando le temperature saranno miti, lei con gli amici e i suoi cari amerà trascorrere del tempo per cene, pranzi e feste casalinghe.

Chiaramente il fatto che lei abbia preso la decisione di cambiare nido indica che voglia in qualche maniera dare una scossa alla sua vita. Nell’ultimo periodo era apparsa stanca, provata e visibilmente dimagrita. Ora sta ritornando pian piano la Belen che noi tutti conosciamo. Il merito? Di certo del suo adorato Elio che lei ha anche ringraziato pubblicamente per starle accanto.