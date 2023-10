Andrea Giambruno, cambio drastico di look: dimenticatelo con il ciuffo

Dopo lo scandalo mediatico Andrea Giambruno volta pagina: addio al ciuffo da gitano, spunta la foto dal suo hair-stylist di fiducia.

La rottura sentimentale tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni monopolizza da giorni le prime pagine dei rotocalchi, dei quotidiani nazionali e i dibattiti nei talk-show, e la vicenda si arricchisce di giorno in giorno di nuovi dettagli.

Il giornalista, legato da un decennio alla Premier, da cui ha avuto la figlia Ginevra, fino a qualche giorno addietro era al timone di “TG4 – Diario del giorno”, ma Antonio Ricci lo ha esposto pubblicamente con alcuni fuorionda piuttosto imbarazzanti.

Finito nel mirino di “Striscia la notizia”, l’ex First Gentleman ha regalato alla Nazione nuove sfumature di sé: il conduttore è stato infatti immortalato mentre flirtava con la collega Viviana Guglielmi, lasciandosi andare inoltre ad alcune considerazioni piuttosto triviali.

Giorgia Meloni ha quindi affidato ai social un comunicato in cui annunciava la rottura, e Andrea Giambruno si è autosospeso dal suo ruolo preminente a “Diario del giorno”, decisione che nelle ultime ore sembra aver assunto natura definitiva. Dopo le indagini sul caso da parte dei vertici di Mediaset e dell’Ordine dei Giornalisti, Andrea Giambruno avrebbe infatti scelto di rinunciare alla conduzione del programma; in compenso ne curerà il coordinamento redazionale da dietro le quinte.

Il colpo di testa di Andrea Giambruno

Il giornalista ha vissuto gli ultimi giorni in modo molto concitato, complice anche la massiva esposizione mediatica. In effetti, la sua relazione e la sua carriera in Mediaset sono deragliate in parallelo, ed il clamore suscitato dai fuorionda di “Striscia la notizia” ne hanno intaccato anche l’immagine pubblica.

Andrea Giambruno sarebbe stato esposto al pubblico ludibrio da Antonio Ricci in seguito ad un servizio pubblicato da “Chi” in cui si autodefiniva “un cuore gitano“, e veniva dipinto dal settimanale in toni edulcorati. Il giornalista nelle ultime ore ha quindi scelto di rinfrescare la propria immagine, e si è recato dal suo hair-stylist di fiducia, Gennaro Capasso di Les Napolitaines. Durante i fuorionda il conduttore aveva esibito il proprio ciuffo con fierezza: “Ma non mi rompessero i cog**oni col ciuffo, già che ho i capelli a 42 anni! Qua dentro sono tutti pelati!“, ma ora ha deciso di dare un taglio alle vanità del passato. L’ex di Giorgia Meloni si è infatti recato da Gennaro Capasso, come documentato da quest’ultimo sui social, ed ha optato per un’acconciatura più sobria e formale, mantenendo solo la lunghezza delle basette laterali. L’hair-stylist ha commentato su Instagram: “Cambiamento per il nostro amico Andrea Giambruno“.

Andrea Giambruno ha scelto il parrucchiere delle star

Gennaro Capasso è molto noto nel circuito dello show-business, e rappresenta un’autorità in campo tricologico. Egli annovera infatti tra i propri clienti anche numerosi calciatori della Roma.

Tra di essi: Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Romelo Lukaku, e Brian Cystante. L’hair-stylist avrebbe inoltre sfoltito la capigliatura del figlio del “Pupone”, Cristian Totti.