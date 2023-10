Diletta Leotta, ennesima mazzata arrivata tra capo e collo: frecciata velenosa dalla collega

Diletta Leotta, per lei ennesima frecciatina, decisamente velenosa, da parte dalla collega.

Ha realizzato il suo grande sogno di donna di diventare mamma per la prima volta ad Agosto la splendida Diletta Leotta. La sua Aria è un autentico splendore e lei, seppur con grandissima discrezione, ce l’ha mostrata con infinito amore. La creatura è frutto del suo amore con il compagno calciatore professionista Loris Karius.

I due stavano insieme da poco quando lei, mentre si trovava nella sua Catania, ha scoperto di essere in dolce attesa. Emozionata ma anche spaventata, nonché letteralmente invasa e avvolta da una miscellanea di sentimenti, ha avvisato il neo papà con una videochiamata. Oggi i due sono più uniti e innamorati che mai e il profumo dei fiori d’arancio non dovrebbe tardare a farsi sentire.

Lei ci pensa ma non ha fretta e attende la proposta ufficiale da parte del suo compagno. In tempi praticamente record lei è tornata subito in forma, come abbiamo potuto notare in alcuni scatti Social dove lei è indubbiamente molto attiva. Inoltre ben presto ha ripreso le redini dei suoi impegni professionali.

Diletta Leotta e la frecciatina velenosa della collega

L’abbiamo dunque rivista a Radio 105 insieme al mitico Daniele Battaglia, con il quale il feeling dal punto di vista lavorativo è davvero molto forte, nonché in Tv su Dazn dove opera da tempo e con successo. E anche su Instagram ora ci tiene costantemente aggiornati su quello che sta facendo dentro e fuori il Piccolo Schermo e l’universo radiofonico.

Tra l’altro nel corso della primavera e inizio estate ci ha anche deliziato con il format, da lei stessa condotto, MammaDilettante dove sia mamme e papà vip ci parlavano a ruota libera delle loro esperienze genitoriali. E ora è una sua collega, nonché genitrice pure lei, ad averle lanciato una frecciatina bella velenosa.

Lei e la Satta non sono giornaliste, parla Paola Ferrari

Si tratta di Paola Ferrari. la splendida giornalista sportiva che da anni ci allieta in Rai con la sua professionalità. Parlando a ruota libera sulle donne e il calcio e di coloro che vi operano come conduttrici e opinioniste, lei ha sottolineato che sia Diletta Leotta che Melissa Satta non siano delle giornaliste ma delle showgirl.

A quanto pare la bella siciliana non ha voluto al momento replicare nulla ma l’altra ci è rimasta molto male. L’ex velina ha parlato della sua carriera, dei suoi esordi nel vasto mondo dello Spettacolo e della sua attuale situazione sentimentale, a Belve, nel corso dell’ultima puntata. E le velate frecciatine alla Ferrari non sono mancate. Non per nulla le ha dato della “rosicona“.