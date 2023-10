Fedez, chiamata con l’ad della Rai: “Ho avuto una conversazione molto…”

Fedez per la prima volta racconta qualcosa che nessuno sapeva e ciò di una chiamata ricevuta dall’AD Rai e di “una conversazione…”.

Nelle ultime settimane Fedez aveva fatto molto parlare di lui e preoccupare i fan in merito a quelle che sono le sue condizioni di salute. Il rapper in un passato piuttosto recente ha dovuto combattere contro un brutto male, ma grazie alla preparazione dell’entourage medico e della vicinanza della sua famiglia, il rapper ha superato tutto in maniera egregia.

La ricaduta che ha avuto poso fa, sembra, che non abbia nulla a che fare con il tumore al pancreas per cui era già stato operato. Lui stesso ha poi raccontato, dopo un primo momento piuttosto concitato, che la colpa della forte emorragia che lo ha colpito era la presenza di un’ulcera anastomica.

Adesso sembra che tutto vada per il meglio, Fedez è tornato a casa e ai suoi impegni televisivi, ricordiamo infatti, che attualmente il rapper è impegnato ad essere uno dei giudici di X-Factor, alla ricerca di nuovi talenti della musica italiana.

Proprio durante la presentazione alla stampa del programma in onda su Sky, che è ormai arrivato alla fase finale, Fedez ha parlato di una telefonata con l’AD Rai.

Fedez e la telefonata con l’AD Rai

Fedez come tutti sappiamo doveva essere uno dei protagonisti di Belve, il programma in onda su Rai2, condotto da Francesca Fagnani e che ha già dato voce a una serie di protagonisti dello spettacolo, tra cui Fabrizio Corona, Belen Rodriguez, Stefano de Martino.

Fedez non ha più avuto modo di prendere parte al format però. La Rai in tempi non sospetti ha affermato che la presenza del rapper non sarebbe stata adatta alla loro linea editoriale. Insomma, Fedez è costretto ad intascare un bel 2 di picche dal programma. Eppure lui ci teneva veramente tanto.

La misteriosa telefonata

Fedez di recente ha raccontato che in seguito al tumore aveva avuto dei problemi di depressione e ci teneva ad essere ospite a Belve, proprio per parlare di questo, per discutere della salute mentale e di quanto sia importante prendersene cura. Ma poi la Rai ha dato il suo divieto.

Sembra che la rete nazionale non abbia perdonato alcune frasi contro persone di spicco del panorama politico pronunciare sia a Sanremo che al Concerto del Primo maggio. 2 eventi che richiedono un tempo maggiore di redenzione, prima di tornare alla rete. “Mi sono sentito con l’AD ho avuto una conversazione molto piacevole dove ci siamo confrontati. Non ho idea di quale sia la posizione della Rai in questo momento, ma comunque mi ha fatto piacere la sua chiamata”, queste le dichiarazioni del rapper.