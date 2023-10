Ginevra Lamborghini, dopo mesi mette a tacere tutti: “Dopo il GF Vip io e Antonino…”

L’ereditiera Ginevra Lamborghini rompe il silenzio su Antonino Spinalbese: dopo mesi di ambiguità, arriva finalmente la conferma.

Ginevra Lamborghini ha guadagnato enorme popolarità grazie alla sua partecipazione al “GF Vip 7”, in cui ha sviscerato i propri contrasti con la celebre sorella Elettra, ed intrecciato un flirt con l’hair-stylist Antonino Spinalbese. La chimica tra la giovane rampolla della casa automobilistica e l’ex di Belen Rodriguez ha appassionato numerosi fan del programma, ma l’idillio si è bruscamente interrotto.

Ginevra Lamborghini è stata infatti espulsa dal reality a causa di alcune bordate ai danni del conduttore Marco Bellavia… Con buona pace del fandom #gintonic, che ha continuato a caldeggiare un happy ending tra i due protagonisti dello show.

Ai tempi del suo ingresso, però, Ginevra Lamborghini risultava ufficiosamente legata al misterioso “Scucugnù”, ed avrebbe ricominciato a frequentarlo dopo la sortita dalla famosa porta rossa.

Attualmente, l’ereditiera milita nel “Tale e quale Show” di Carlo Conti, ed ha rilasciato un’illuminante intervista a “DiPiùTv”, in cui ha rispolverato la sua esperienza nel format di Alfonso Signorini e fatto finalmente chiarezza circa i suoi rapporti con il fascinoso parrucchiere…

Ginevra Lamborghini a ruota libera: “Ho preso coraggio e l’ho affrontato”

L’avvenente Ginevra Lamborghini ha riferito a “DiPiùTv” di aver finalmente ricevuto l’appoggio incondizionato di un uomo molto importante nella sua vita: “Di mio padre, Tonino: per me avere la sua approvazione è fondamentale. e ora le spiego perché. Vede, io ho sempre sognato di lavorare nello spettacolo, nella musica in particolare, sin da bambina. Papà, però, per me aveva altri progetti: voleva che seguissi le sue orme, che mi trovassi un lavoro ‘vero’…“.

Ginevra Lamborghini ha quindi preso il coraggio a due mani: “Ho affrontato mio padre. Gli ho detto che felice non lo sarei mai stata, se non avessi provato a realizzare i miei sogni. Mi ha dato la sua benedizione, mi ha lasciato andare. Ora che sono arrivata al ‘Tale e quale Show’, papà è felice e orgoglioso di me, e vederlo così mi riempie il cuore di gioia…“. La giovane performer è quindi giunta alla questione cruciale, ovvero la natura dei suoi rapporti attuali con Antonino Spinalbese: il flirt sorto tra i due sembra esser sfociato in un nulla di fatto.

Ginevra Lamborghini su Antonino: “Non eravamo fatti per stare insieme”

L’ex gieffina ha finalmente soddisfatto la curiosità dei fan: “Tra me e Antonino Spinalbese nella Casa c’era una forte simpatia, è vero, però tornati alla realtà abbiamo capito subito che non eravamo fatti per stare insieme. E adesso, nella mia vita c’è un altro uomo, Edoardo Casella, il mio grande amore“.

Quest’ultimo altri non sarebbe che il misterioso “Scucugnù”, e Ginevra Lamborghini ha confermato: “Ci frequentavamo già prima del ‘Grande Fratello Vip’, poi ci siamo lasciati quando ho cominciato il reality, però siamo sempre rimasti in contatto. Finché, 3 mesi fa, lui mi ha chiesto di riprovarci e io gli ho detto di sì, anche perché ho sempre pensato a lui…“.