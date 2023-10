Gianni Sperti presenta il suo nuovo grande amore: “Lei è Mina” | Abbracci e coccole davanti allo specchio

Gianni Sperti, lo storico opinionista presente ufficialmente il suo nuovo grande amore. “Lei è Mina”. Baci e coccole per loro davanti allo specchio.

Ha voluto uscire allo scoperto. In primis ci ha lasciato stupiti, rompendo la sua proverbiale riservatezza, sostenendo che si era innamorato e che preferiva essere lui, il diretto interessato, a darcene notizia per primo al posto di blog e di varie realtà online. A quel punto davvero grande era la curiosità di conoscere l’identità della persona che gli fa battere il cuore.

I suoi fan, soprattutto quelli della prima ora, attendevano questo momento da tempo. Del resto dopo la fine del suo matrimonio con Paola Barale e qualche breve storia, lui non ha più avuto un legame importante. Si è dichiarata a spron battuto single e ha rivelato di stare bene così. Nonostante ciò era sempre caccia grossa per scoprire se davvero lo fosse o meno.

Lui, nonostante sia molto disponibile a chiacchierare con i suoi sostenitori e i numerosi followers, non ama molto parlare del suo privato che tale per lui sempre e comunque dovrebbe rimanere. Nonostante ciò i pettegolezzi sulla sua vita sentimentale non sono mai mancati. E bastava anche un commento in più o un commento a una dama in trasmissione per farli schizzare.

Gianni Sperti ci presenta il suo nuovo grande amore

Due anni fa, per esempio, quando ha espresso i suoi consensi per Ida Platano dicendole ” Bella”, in molti hanno incominciato a chiedersi se avesse una simpatia per lei. Così non è stato e non è. Nel frattempo sono iniziate a circolare voci sulla sua presunta omosessualità e altre ancora che parlavano dei suoi ritocchini estetici.

Ora però tutto questo è stato fermato e si parla di ben altro per lui. Lui che ora ha accanto il suo nuovo amore. Si chiama Mina, è bellissima e i due insieme sono il ritratto della felicità al massimo grado. Il tenerissimo scatto innanzi allo specchio mentre si abbracciano è il simbolo lampante del loro amore.

Ci presenta la sua Mina

Tuttavia mia non è una donna ma una deliziosa cagnolina. Sì, Sperti ci ha voluto presentare ufficialmente, con una foto caricata in una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, la creatura. Lui l’ha definito il suo amore puro e incondizionato. La cucciola guarda in camera mentre lui ci dona le sue spalle muscolose.

In ogni caso, essendo entrambi innanzi a un ampio specchio di un locale, possiamo pure vedere il suo volto rilassato e privo di occhiali. Di certo la presenza ora di Mina nella vita del ballerino ha aggiunto un tocco in più di allegria e di dolcezza. Dunque lui è ancora single ma chissà se grazie al suo amore di pelo, durante qualche passeggiata, non incontri la persona giusta per lui.