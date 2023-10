Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, come stanno veramente le cose: altro che tradimenti a Ibiza

Ecco come stanno veramente le cose tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, altro che tradimento. La verità sarebbe questa.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano infiammano ancora il gossip. Sembra proprio non dissiparsi la nebbia di polemiche che si è creata tra la coppia. Nella scorse settimane sono stati duri i botta e risposta che i due si sono dati nel salotto di Verissimo. Entrambi hanno cercato di dare la loro versione dei fatti per quello che riguarda la fine della loro storia.

Ricordiamo, che i due si erano conosciuti al Grande Fratello Vip, all’interno della casa il loro legame era da subito apparso piuttosto intenso, ma poi sappiamo bene che quando si spengono i riflettori è tutta un’altra storia. Infatti i due ce lo hanno dimostrato a più riprese.

Si sono follemente amati, lui sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia le aveva chiesto di sposarlo, dalla loro relazione è nata una bellissima bambina. Adesso però si fanno la guerra in maniera spudorata, con lei che non solo lo accusa di averla tradita, ma di mille altri comportamenti che non l’avrebbero fatta sentire amata abbastanza.

Lo ha raccontato a Verissimo, in una lunga intervista con Silvia Toffanin, ma poi Alessandro ha avuto il suo momento per replicare a quella che è ormai la sua ex.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ecco tutta la verità

Tanto nelle confessioni di Sophie quanto in quelle di Alessandro c’è un nome che torna sempre ed è quello di Benjy Costantino, il manager di Basciano, che essendo anche amico di Sophie ha spesso fatto da “ago della bilancia tra i due“. Lui stesso afferma che tutto il tran tran mediatico che si è creato è un errore.

Ad ogni modo Benjy tirato in causa ha avuto modo di affermare da che parte sta la ragione, secondo il suo punto di vista, o meglio, ha spiegato cosa ci sarebbe dietro alla storia di tradimenti di cui tanto si vocifera.

La verità

Il manager di Basciano è pronto ad affermare che da parte del ragazzo non c’è mai stato un tradimento. La donna a cui si riferisce Sophie sarebbe Luzma Cabello, contattata da Benjy per volere di Alessandro ma solo per motivi lavorativi, essendo lei una cantante molto famosa in Spagna.

Lo stesso manager inizia a pensare che avrebbe potuto far lavorare la ragazza in Italia e che una storiella di gossip l’avrebbe aiutata ad avere successo. Ecco sa cosa è nato poi tutto questo gran polverone, ma Alessandro, a detta di Benjy non ha mai tradito la sua ex compagna.