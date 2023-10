Anticipazioni UeD: Brando fa un gesto inaspettato | A pochi mesi dal trono c’è il colpo di scena

Anticipazioni Uomini e Donne, nessuno si aspettava un gesto così da Brando, ecco cosa ha fatto il tronista.

Il dating show Uomini e Donne ci ha da sempre abituato a innumerevoli colpi di scena. Spesso i protagonisti compiono dei gesti totalmente inaspettati che nessuno mai potrebbe immaginare. Probabilmente proprio questa imprevedibilità negli anni è diventata il punto di forza del programma.

In fondo quando in studio ci sono così tante personalità diverse, tenerle tutte a bada non è certo semplice. Maria però, ci riesce piuttosto bene, pur avendo sempre lasciato spazio a tutti di esprimersi liberamente. Anche questa volta sembra proprio che le sorprese non sono mancate.

Al centro dell’attenzione nelle ultime registrazioni ci è finito Brando, uno dei due ragazzi seduti sul trono. Come sapranno bene gli appassionati del format, di recente Manuela ha lasciato il trono e ora sono solo i due ragazzi i protagonisti del trono classico, almeno fino a quando Maria non deciderà a chi far prendere il posto del trono femminile.

Nelle ultime registrazioni Brando fa qualcosa che proprio nessuno si aspettava, compie un gesto che a pochi mesi dal trono lascia spazi a non poca perplessità. Ecco di cosa stiamo parlando.

Anticipazioni U&D Brando ha fatto proprio questo

Il pubblico in studio resta senza parole, non riescono a spiegarsi come sia possibile una cosa del genere, dopo quello che è successo poco prima. Probabilmente ricorderete l’attacco subito da Beatriz, proprio da parte di Brando, la ragazza stava per abbandonare lo studio, invece poi non lo ha più fatto.

Brando infatti è andato a riprenderla e lei è tornata in studio tra l’imbarazzo generale degli spettatori che si chiedono con quale coraggio lo abbia potuto fare. In fondo gli attacchi che aveva subito non erano stati proprio garbati.

Gli attacchi a Beatriz

La discussione tra lei e Brando era stata piuttosto accesa, con la ragazza sotto accusa per via di un post che aveva pubblicato sui suoi profili social, in cui andava contro lo stesso programma. In un primo momento anche Maria aveva appoggiato Brando a riguardo, salvo poi fare un piccolo passo indietro per difendere Beatriz ed evitare una vera e propria gogna mediatica.

Brando quindi, si è riandato a prendere la sua corteggiatrice. E adesso? Vedremo cosa accadrà nelle prossime registrazioni.