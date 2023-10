Fabio Fazio, c’è stato il miracolo: “ma avete visto che ha fatto?” | È davvero incredibile

Fabio Fazio, si parla senza se e senza ma di miracolo. ” Ma avete visto che ha fatto?”. Incredibile davvero!

Ha lasciato indubbiamente il classico amaro in bocca in più l’abbandono, dopo la bellezza di 40 anni di collaborazione, di Fabio Fazio della Rai. Lui lì ci è cresciuto e ha mosso i suoi primi passi prima come caratteristica, poi come giornalista e conduttore ad ampio respiro. Oggi è un autentico fuoriclasse.

Quando ha dato l’annuncio, decisamente molto triste e duro da digerire per i più, era visibilmente commosso. Tuttavia oggi i suoi estimatori, che sono decisamente molto numerosi, possono seguirlo ancora in TV ma su Discovery, sul Canale 9 del Digitale Terrestre. Qui la domenica sera, a partire dallo scorso 15 ottobre 2023, conduce il suo storico programma Che Tempo Che Fa.

A seguirlo in questa nuova esperienza sono state anche le colleghe e amiche Filippa Lagerback e Luciana Litizzetto. Quest’ultima tra l’altro la vediamo anche nel ruolo di giudice a Tu Sì Que Vales, il programma di punta del sabato sera autunnale di Canale 5. Lei ha preso il ruolo che per tanto tempo è stato di Teo Mammucari, oggi concorrente di Ballando Con Le Stelle.

Fabio Fazio, c’è stato il vero miracolo

Fazio, dal canto suo, è felice di poter contare sulla sua presenza. I due si conoscono da una vita e hanno condotto insieme pure il Festival di Sanremo. Fatto sta che con il fatto che lui abbia lasciato l’Azienda di Viale Mazzini lui secondo molti utenti si sia giocato la possibilità di poterlo condurre prossimamente.

In ogni caso la sua voglia di tenerci informati, emozionarci e farci divertire non è passata. E ora il successo che sta ancora una volta riscontrato a livello televisivo è pazzesco. E lo è sebbene la domenica sera in prime time si debba scontrare anche con la grande fiction della Rai. E c’è chi parla di vero miracolo.

“Ma avete visto che ha fatto?”, parla Fiorello

A parlarne è stato il mitico Rosario Fiorello in Aspettando Viva Rai 2. Se lo showman siciliano, tra i più forti e apprezzati che il nostro Paese può vantare oggi, ha potuto affermarlo è perché i dati di ascolti e di share relativi alle prime puntate della nuova stagione di Che Tempo Che Fa sul 9 sono pazzeschi.

” Ma avete visto quanto ha fatto? Su Nove ascolti talmente alti che ora lo chiameranno Dieci”, ha dichiarato Fiore. Soltanto qualche giorno fa aveva scherzato sul fatto che se la Rai ha deciso di abbassare il Canone è per via dell’uscita di scena dall’Azienda di Fabio Fazio che è di certo un professionista che lui stima tantissimo.