Massimiliano Varrese medita vendetta: l’orribile presagio è stato lanciato | “Tutti me la…”

Massimiliano Varrese super spietato medita vendetta. Il presagio ormai è stato bello che lanciato. E scatta il Caos.

Grande Fratello, l’ira ha preso il sopravvento nella Casa Più Spiata d’Italia. Difatti non passa giorno, ma anche notte per la verità, che non vengono messe in atto discussioni molto accese tra gli inquilini. Solitamente ad accendere la miccia nelle ultime settimane è il caso Heidi, così si può di certo definire visto l’interesse che sta suscitando dentro e fuori dal padre di tutti i reality.

La ragazza, decisamente molto bella, era il sogno di molti. Vittorio ci aveva messo gli occhi addosso, così come il macellaio Paolo che però preferisce di gran lunga Letizia. Tuttavia quello che si è preso una sonora cotta pensando di essere fortemente ricambiato, è Massimiliano Varrese. Non ci ha pensato alla grande differenza di età che vige tra di loro e si è lasciato andare alle emozioni.

Lei si è trovata più volte in difficoltà e alla fine ha detto che non gli piaceva salvo cambiare idea per poi uscire dal gioco, dopo l’incontro con il padre e sostenere bene altro. Insomma, il succo del suo nuovo confronto con l’attore è che lui si sarebbe immaginato tutto e che lei non ha mai provato un sentimento per lui. Lui che la pressava di continuo, secondo l’ex concorrente.

Massimiliano Varrese furioso lancia un presagio che sa di vendetta

A quel punto l’inquilino ci è rimasto molto male ma nonostante ciò non si è voluto arrendere. I suoi colleghi hanno cercato di farlo ragionare e di indurlo a lasciare stare. Lei gli aveva detto sul muso che non ne voleva sapere di lui. Magari aveva cambiato idea o semplicemente una volta uscita dal reality ha capito che la loro storia non avrebbe avuto alcun futuro.

Fatto sta che lui non ascolta nessuno e ora è furioso. Non ci sta a passare per quello che non è davanti a milioni di persone e minaccia di uscire di sua volontà dalla Casa, anche se ciò potrebbe avvenire tramite il televoto visto che è in nomination. E ora, oltre a riprendere di nuovo di mira la Luzzi, ha attaccato un’altra concorrente. E nel farlo lancia un presagio che sa pure di vendetta.

“Qui la pagheranno tutti quanti”, l’inquilino come un fiume in piena

L’ha definita una megera e un’attricetta dopo che lei ha raccontato di aver visto tempo fa lui che andava di notte nel letto della Baci per chiedere di parlare mentre lei lo invitava ad andare sostenendo che avrebbero parlato la mattina dopo. Ciò ha molto irritato Massimiliano che poi ha sbottato non solo nei suoi confronti.

“Adesso basta. Adesso hanno scatenato l’ira di Dio che c’è in me. Adesso qui la pagheranno tutti quanti. Tutti legalmente, per le diffamazioni che continuano a fare. Adesso basta. Stop. Ne risponderanno tutti”, ha annunciato l’inquilino. Poco dopo ha sostenuto che ora come ora per lui non è più un gioco ma una vera opera diffamatoria nei suoi confronti.