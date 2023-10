Maurizio Laudicino, altro che marketing ecco che lavoro fa davvero: Gianni e Tina saranno furiosi

Maurizio Laudicino, altro che marketing! Di che cosa si occupa davvero il cavaliere. Sia Gianni sia Tina saranno arrabbiatissimi.

Altra incredibile verità sull’affascinante cavaliere che nelle ultime settimane è diventato super famoso. Diciamo pure che la sua attuale partecipazione al noto dating show di Canale 5, ideato e condotto in maniera magistrale da Maria De Filippi, lo ha posto più e più volte al centro di autentiche bufere mediatiche.

Del resto il fatto di essere la fonte di vivo interesse di una dama storica del programma e poi di lasciarla in una valle di lacrime ha indotto i numerosi telespettatori a interessarsi ancora di più a lui per cercare di capire meglio chi sia. La donna che sta facendo soffrire è Gemma Galgani. I due hanno quasi 20 di differenza ma pareva che ciò non costituisse un problema per entrambi.

Sono usciti diverse volte insieme, lui la portava anche a incontri e cene di lavoro, e hanno pure trascorso un bellissimo week end in Sardegna. Si trovavano bene e parlavano molto. Fatto sta che lui non si decideva mai a baciarla e quando gli opinionisti gli chiedevano del mancato bacio lui arrancava e tendeva ad arrampicarsi agli specchi.

Maurizio Laudicino, altro che Marketing! Cosa fa nella vita per davvero

Alla fine ha confessato, lasciando di stucco tutti quanti, di non sentirne l’istinto. Era pertanto chiaro che lui non si sentisse attratto da lei e che non la potesse vedere come una compagna. Lei ci è rimasta malissimo ma, nonostante ciò, essendo ormai presa di lui, voleva continuare la frequentazione. L’uomo però alla fine, stanco delle sue lacrime, l’ha lasciata perdere.

A consolarla ci ha pensato pure la sua acerrima nemica Tina Cipollari che, come il collega e grande amico Gianni Sperti, non vede affatto di buon occhio il cavaliere. Fatto sta che ora è emersa un’altra verità su di lui sulla sua sfera professionale. No, non centra nulla con il Marketing. Ora gli opinionisti saranno furiosi con lui.

Si è dato al Cinema

In poche parole Maurizio tempo fa ha scritto e sceneggiato un film. Parliamo di un cinepanettone intitolato Natale a Forte dei Marmi, che è stato più volte presentato in loco e che è disponibile su YouTube ove ha superato, udite udite, la bellezza di 3milioni di visualizzazioni. Parliamo di un grandissimo risultato anche perché nelle pellicola non recitano attori professionisti.

Dunque possiamo dire che il cavaliere che si occupa principalmente di marketing sportivo nonché di molte aziende, possiede da sempre un grande interesse per il vasto mono dello Spettacolo. Tra l’altro in passato ha anche gestito svariati locali notturni e pubblicato un libro che riguarda il suo mestiere primario per il quale tiene pure corsi.