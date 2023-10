Sanremo 2024, c’è il nome della co-conduttrice: Amadeus voleva tenerlo segreto ma trapela tutto

Sanremo 2024, è finalmente giunto il nome delle co- conduttrice. Ama lo vuole tenere segreto ma ormai è ben noto.

Più passano le settimane e più diventa forte la curiosità sulla nuova e assai attesa edizione del Festival. Molti hanno però il cuore a pezzi la pensiero che sarà l’ultima, almeno per ora, che vedrà nuovamente impegnato il buon Sebastiani nel duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico. Dopo stavolta, la quinta volta consecutiva, lui si prenderà una pausa.

Tuttavia non esclude, come ha svelato lui nel corso di varie interviste, di poter accettare nuovamente l’incarico tra anni. Già nel corso dell’estate 2023, in collegamento con il TG1, ci ha dato le prime chicche al fine di farci venire l’acquolina in bocca. La prima grande novità risiede nel fatto che lo storico regolamento ha subito degli importanti cambiamenti.

Nel frattempo lui sta lavorando duro e a spron battuto da tempo per dare in pasto al grande pubblico uno show degno di nota. Sta scegliendo con molta cura le canzoni da farci ascoltare, così come gli ospiti sia di stampo nazionale che internazionale che ci allieteranno con la loro arte durante le cinque serate.

Sanremo 2024, trapelato il nome della co- conduttrice di Amadeus

Chiaramente ora non si vede l’ora di conoscere i nomi dei cantanti in gara ai quali si aggiungeranno quelli dei partecipanti vincenti a Sanremo Giovani che riscuote anch’esso sempre un gran successo. Per avere le informazioni a riguardo dovremo pazientare fino a dicembre quando lui annuncerà sempre al TG1.

In ogni caso i telespettatori sono anche assai ansiosi di sapere chi lo affiancherà sul prestigioso palco del Teatro Ariston. E ciò per la verità riguarda non solo la sua spalla maschile ma anche quella femminile. Quest’ultima solitamente cambia ogni sera, anche se lo scorso anno Chiara Ferragni è stata presente sia alla prima sia alla finale. E intanto è uscito fuori il nome della co- conduttrice del Festival 2024. Il nome ora è trapelato.

Alessia Marcuzzi pronta per l’Ariston

Si sussurra che potrebbe essere la splendida Alessia Marcuzzi. Di recente la conduttrice romana ha incantato tutti quanti con la sua raffinata eleganza e bellezza durante la sua ospitata da Cattelan. Vestita di bianco era un vero splendore. Ora è pronta a farci emozionare e nel contempo divertire con una nuova edizione di Boomberissima.

La prima puntata del secondo atto andrà in onda a partire dal 31 ottobre 2023 in prime time su Canale 5 e avrà come super ospite il mitico Amadeus. E da quando è trapelata la notizia della sua ospitata si è iniziato a dire che potesse essere Alessia la professionista sulla quale lui vorrebbe puntare per la nota kermesse. Tanto più che lo scorso anno ci è già stata con Fiorello con Viva Rai 2.