Matrimonio a prima vista, per una coppia finisce tutto in ‘tragedia’: perse tutte le speranze

Per una delle coppie di Matrimonio a prima vista finisce tutto. Si sono detti definitivamente addio, non con poco rammarico.

Strano concept quello di Matrimonio a prima vista, ma per quanto possa apparire singolare, sembra proprio piacere molto al pubblico. Un reality show la cui prima edizione in Italia è arrivata nel 2016, inizialmente in onda su Sky, è poi passato a Discovery+ e infine Real Time.

Prende spunto da un programma danese e all’interno del programma 6 concorrenti vendono abbinati per formare delle coppie che si conosceranno solo nel giorno del loro matrimonio. Cupido scoccherà subito la sua freccia? Qualche volta è successo, altre volte invece ha fallito miseramente.

Un percorso complicato quello delle coppie che si vengono a formare. Riuscire a far sopravvivere un matrimonio è difficile quando ci si conosce pre anni, figurarsi se si sposa un completo sconosciuto. Eppure questo programma offre la prova che il classico colpo di fulmine esiste, ci si deve solo credere.

Numerose le coppie che si sono venute a creare con questo particolare format, ma sembra che per una di loro l’amore sia arrivato al capolinea in maniera piuttosto brusca. Conosciamone tutti i dettagli.

Per la coppia di Matrimonio a prima vista finisce tutto

Nonostante la difficoltà di doversi conoscere passo dopo passo, sembra che per la coppia andasse tutto a gonfie vele, non c’erano particolari flessioni nel loro rapporto. Ma poi il legame sembra essersi spezzato, lei la più amareggiata tra i due, non si aspettava di dover porre fine alla loro storia.

I due in questione sono Francesca Musci e Andrea Ghiselli, che hanno deciso di dividere le loro strade per sempre. La coppia, qualcuno lo ricorderà, è stata protagonista di Matrimonio a prima vista, ma separatamente. Entrami erano sposati con altre persone, salvo poi decidere di unirsi.

I dettagli

Francesca e Andrea all’interno del programma si erano uniti con Stefano Protaggi e Nicole Soria, salvo poi chiudere le loro rispettive storie. Una storia d’amore nata quasi per caso, i due non sembrava avere particolari problemi, e avevano anche avuto un bambino nel 2022, dopo una piccola crisi avuta l’anno precedente.

A comunicare ufficialmente la fine del loro rapporto ci pensa Francesca in un lungo comunicato che lascia ai suoi follower di Instagram. Dalle sue parole, sembra chiaro che la storia sia finita per dei tradimenti, che lei in un primo momento ha cercato di perdonare “Ho mandato giù tanto, ho aperto la mia casa per il bene del nostro bambino“, poi però la rottura è stata inevitabile.