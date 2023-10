Alex Schwazer, sbugiardato da Letizia: “Ha bestemmiato” | Chiesta la squalifica immediata

Alex Schwazer, l’inquilino sbugiardato da Letizia. Lui ha bestemmiato.

Grande Fratello, guai in vista per lo sportivo che ultimamente sta tenendo banco per le sue discussioni con Beatrice Luzzi. E pare che a causa proprio di alcune sue affermazioni poco ortodosse nei suoi confronti stia perdendo molti consensi da parte del pubblico. Anche l’attrice alla fine ci è andata giù pesante dopo essere stata attaccata anche alle spalle.

E questa è una cosa che la fa molto soffrire. Fatto sta che i telespettatori hanno fatto capire più e più volte di adorarla salvandola di continuo dal televoto. E se qualcuno si mette contro di lei in maniera forte e va in nomination ecco che esce dalla Casa Più Spiata D’Italia. Ed è per questo motivo che secondo molti utenti Alex ha sbagliato a parlare male di lei.

E ora a rischiare grosso è pure Massimiliano Varrese che è in nomination proprio con Bea. Fatto sta che Schwzarer potrebbe comunque rischiare di uscire dal gioco per via di una squalifica. La giovane e bellissima Letizia Petris ha infatti spifferato, bella sicura, che lui ha bestemmiato. E nel farlo però lei, si è tolta il microfono.

Alex Schwazer, lo sportivo ha bestemmiato, parla la Petris

In ogni caso l’audio ambientale ha comunque catturato la sua rivelazione anche perché l’amica con la quale stava parlando, non sentendo bene le sue parole, le ha chiesto gentilmente di ripetere. E a quel punto anche il pubblico a casa ha potuto afferrare meglio il concetto. Le due ragazze erano sedute in giardino e la clip relativa è diventata ben presto virale.

Su Twitter nelle ultime ore non si parla d’altro e ciò che stupisce però è che nessuna delle due abbia nominato il fattaccio in diretta con Signorini. Non lo ha fatto nemmeno la biondissima Anita che non si fa di certo problemi a dire sempre quel che pensa. Difatti è lei che ha ricevuto la confessione della fotografa. E ora lo sportivo rischia grosso.

La squalifica appesa a un filo

In ogni caso se le telecamere non sono riuscite a intercettarlo nel momento in cui avrebbe pronunciato la famosa bestemmia, lui rimarrebbe impunito. Discorso ovviamente diverso se così non fosse. Tuttavia c’è anche chi sostiene che questo fatto non verrà mai reso pubblico. La stessa Elenoire Ferruzzi ha spifferato che anche alcuni partecipanti al GFVIP7 avevano bestemmiato ma erano rimasti in gara.

Chiaramente ciò lascerebbe di stucco i telespettatori se accadesse anche quest’anno visto che Pier Silvio Berlusconi aveva chiesto un bel cambio in tale direzione e che lo scorso anno era intervenuto a gamba tesa per dare una bella strigliata ai concorrenti. E ora il grande pubblico chiede dai Social più chiarezza.