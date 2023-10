Ballando con le stelle, scoppia il disastro: “trattati come una disgrazia” | Chi se l’è presa

Ballando Con Le Stelle, disastro pazzesco per lo show. ” Trattati come una disgrazia”, il duro commento. Qualcuno si è molto arrabbiato.

Non è che appena arrivato con la nuova e assai attesa edizione in prime time su Rai 1, subito dopo il Tg1, che Ballando sta già facendo ampiamente parlare di se. No, non ha vinto la sfida a colpi di share con Tu Si Que Vales. E ciò a quanto pare ha fatto storcere il naso all’Azienda di Viale Mazzini.

Nel corso dell’estate 2023 Milly Carlucci ci ha tenuto compagnia sui Social parlando di Ballando on the road dove è andata a caccia con il suo affiatatissimo team lavorativo di nuovi talenti del vasto mondo dello Danza da far conoscere poi ad ampio raggio anche presso il grande pubblico italiano.

Un poco alla volta poi, tramite la condivisione di video e post su Instagram, ci ha rivelato i nuovi concorrenti per i quali sono state realizzate clip mirate che sono diventate in men che non si dica virali. A tenere banco è stata anche la temutissima giuria. Si vociferava che ci potessero essere dei cambiamenti in tale direzione che poi a onor del vero non ci sono stati.

Ballando Con Le Stelle, scoppiata la forte polemica

Confermatissimo anche come speciale commentatore a bordo capo il meraviglioso Alberto Matano che da settembre è tornato saldamente al timone de La Vita In Diretta. Tra l’altro anche quest’anno sta battendo a livello di share Pomeriggio Cinque che da quest’anno è condotto da Myrta Merlino giunta a Mediaset direttamente da La7.

Abbiamo ritrovato anche Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che commentano le varie esibizioni, andando sovente in disaccordo su ciò che dicono i giurati. Fatto sta che ora a infuriarsi con il programma è una fetta di pubblico che non ha gradito qualcosa che è accaduto nel corso della prima puntata. ” Trattati come una disgrazia“.

Le parole del papà fanno male

A insorgere sono state molte persone autistiche. Costoro si sono irritate in occasione dell’ esibizione in pista di Andrea Antonello, ragazzo autistico, anche se lui non centra nulla. Il giovane è stato accompagnato in studio da papà Franco. Ed è stato proprio il racconto di quest’ultimo che ha fatto scattare la polemica..

Il genitore ha raccontato: ” Queste due mani, le vedi, le ho fasciate sul cruscotto della macchina. Il cruscotto l’ho buttato via, era pieno di sangue, era pieno di tutta quella rabbia che ho voluto scaricare in 300 km. Ho sofferto molto. No, sto soffrendo molto. Perché questa sofferenza non passa per noi genitori”. E in Rete è scoppiato il Caos.