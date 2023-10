Francesca Manzini, senza veli si mostra così per la prima volta: il web impazza

Il web impazza per lei dopo la foto senza veli che ha pubblicato Francesca Manzini. Si mostra in questo modo e i fan sono allibiti.

Francesca Manzini classe ’90 è una comica ed imitatrice nata a Roma. Figlia di Maurizio Manzini team manager della Lazio, inizia la sua carriera con una lunga gavetta, come è giusto che sia. Per molti anni Francesca lavora nei villaggi turistici di Roma e dintorni, prima di esordire in Tv nel 2009 a Festa Italiana, il programma di Rai1. Qui imita 3 delle donne più importanti della televisione italiana: Mara Venier, Sabrina feriali e Sandra Mondaini.

Successivamente prende parte a Gli Sgommati su Sky Uno, doppiando Mariastella Gelmini e Angela Merkel, poi si presenta come concorrente nel programma Avanti un altro condotto da Gerry Scotti in quell’occasione. È il 2016 quando inaugura il sodalizio con Piero Chiambretti.

Oltre ad essere una brava imitatrice è anche una conduttrice radiofonica. Con Mauro Casciani conduce la versione mattutina di Tutti pazzi per RDS. Queste solo alcuni degli impegni che Francesca ha portato a termine fino ad ora, ma è stata parte anche di Amici Celebrities e all’interno del cast di Striscia la notizia.

Attualmente è impegnata in Fake Show – Diffidate delle imitazioni, programma in onda su Rai1. Molto presente sui social, dove condivide moltissime foto, ecco come si è mostrata.

Francesca Manzini si mette a nudo, in senso letterale

Francesca Mazzini dopo aver interpretato innumerevoli ruoli, nel 2020 ha preso parte anche a Tale e Quale Show, adesso ha deciso di essere semplicemente se stessa e di mostrarsi senza veli. Una foto che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta e che hanno mostrato la bellezza dell’imitatrice.

Insomma, questa donna della TV sta lavorando e ha, fino ad oggi, lavorato duramente per affermarsi e sembra proprio che ci stia riuscendo. Ecco lo scatto con cui ha deliziato tutti i suoi follower sul suo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

Per l’imitatrice in realtà non è nemmeno la prima volta

Nel 2019 ha preso parte all’edizione di Amici di Maria de Filippo Celebrities e a poca distanza dalla fine del programma Francesca si era già mostrata completamente nuda sui social. In quell’occasione la didascalia che accompagnava la sua foto era “Il tuo nudo corpo dovrebbe appartenere solo a chi amerà la tua nuda anima“, citazione di Charlie Chaplin. Questa volta invece parla di un legame profondo.

“Le carezze sono il linguaggio silenzioso dell’anima, un abbraccio senza parole che nutre il cuore“, questa la didascalia alla foto che ha lasciato tutti di sasso.