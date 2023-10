Sonia Bruganelli, sempre più vicina ad Antonino Spinalbese: cosa bolle in pentola

L’imprenditrice Sonia Bruganelli infiamma la rete con alcuni scatti decisamente pepati: che sta combinando assieme ad Antonino Spinalbese?

Sonia Bruganelli lavora da molti anni a fianco del conduttore Paolo Bonolis, con il quale ha convolato a nozze 26 anni fa; la coppia ha inoltre dato i natali ai figli Silvia, Davide e Adele.

L’ex opinionista del “GF Vip” ha infatti fondato la propria agenzia di casting, e foraggia puntualmente i programmi del mattatore romano con nuove comparse e concorrenti freschi di provino.

Negli ultimi mesi Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno confermato i rumors inizialmente diffusi dal portale “Dagospia”: in una lunga intervista doppia a “Vanity Fair” l’ex coppia aurea ha ammesso di esser giunta al capolinea. Nonostante sussista la volontà di mantenere ottimi rapporti in virtù del benessere della prole, l’imprenditrice ed il conduttore hanno rivelato l’esigenza di intraprendere nuovi capitoli nelle rispettive esistenze.

Sonia Bruganelli, però, potrebbe aver trovato finalmente una nuova fiamma: la spigliata donna in carriera ha recentemente caricato su Instagram alcuni contenuti ambigui, e dai quali si evince inoltre una frequentazione con l’ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese!

Sonia Bruganelli a cena con Antonino Spinalbese? Ecco cosa sappiamo

L’imprenditrice ha aggiornato le sue Instagram stories, pubblicando alcuni scatti che la ritraevano durante una pausa caffè in compagnia di un misterioso accompagnatore. Un particolare dettaglio sul polso di quest’ultimo, però, ha insospettito la rete: ricorderebbe infatti il tatuaggio impresso sul polso di Antonino Spinalbese.

Oltretutto, Sonia Bruganelli ha presenziato ad un aperitivo in compagnia dell’autore televisivo Federico Lampredi e della produttrice esecutiva di Banijay Violante Bartalucci, ma anche Antonino Spinalbese sarebbe stato presente al meeting informale. Il parrucchiere ha infatti commentato in calce al post pubblicato dall’imprenditrice: “Manca il ragazzino lì in mezzo“, e la donna ha replicato: “Non capisco a chi tu possa riferirti“. Antonino Spinalbese ha quindi sentenziato: “Io“, e Sonia Bruganelli ha tagliato corto: “Ah, certo“. Lo scambio di battute ha decisamente stimolato la fantasia dei followers e degli appassionati di gossip: l’ex moglie di Paolo Bonolis ha ritrovato l’amore accanto al fascinoso dongiovanni del “GF Vip 7”?

Sonia Bruganelli smentisce i pettegolezzi

L’imprenditrice ha recentemente pubblicato una foto di gruppo con Bartalucci, Lampredi e Spinalbese, commentandola con ironia: “Mi dispiace di nuovo per Dagospia… Ed anche un po’ per me“.

Ha poi aggiunto: “Nuove collaborazioni nascono“. Con ogni probabilità, dunque, Sonia Bruganelli ha varato un nuovo progetto assieme ad Antonino Spinalbese… Per conoscerne la natura, però, occorrerà attendere ulteriori delucidazioni dal suo account di Instagram!