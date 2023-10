Caterina Balivo, come partecipare a La Volta Buona: spifferati tutti i dettagli per candidarsi

Caterina Balivo, la conduttrice spiffera come partecipare alla sua trasmissione. I fan in estasi.

Era decisamente molto atteso il grande ritorno della meravigliosa conduttrice campana al timone di una trasmissione pomeridiana targata Rai. Per tutta estate ci ha deliziato con tanti scatti, e per la verità pure con qualche video, delle sue vacanze, trascorse perlopiù al mare che lei letteralmente adora.

Ha caricato come si deve le pile, fatto tante belle nuotate e passeggiate. Ha praticato tanto Sport, fatto tante gite in bici ed è andata regolarmente in palestra. Voleva essere al top sotto ogni punto di vista, come ha rivelato la stessa nel corso di varie Stories da lei stessa caricate sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Si è detta fin da subito super felice del suo nuovo progetto. E stiamo parlando ovviamente de La Volta Buona. Il titolo voleva essere visto anche come una sorta di porta fortuna, visto che lei, da buona napoletana, è alquanto scaramantica. Purtroppo però, almeno per ora non sta portando a grandi risultati.

Caterina Balivo spiffera come partecipare alla sua trasmissione

Lei è bravissima, bellissima e simpaticissima e invita nel suo salotto tanti interessanti ospiti ma non la aiuta affatto il fatto di doversi scontrare con due veri titani a livello di programmazione televisiva, trasmessi entrambi su Canale 5. Parliamo della soap opera turca, amatissima nel nostro Paese, Terra Amara e del più famoso, amato e nel contempo chiacchierato dating show della TV Italiana.

Chiaramente con ciò ci riferiamo a Uomini e Donne, condotto come sempre da una straordinaria Maria De Filippi, regina indiscussa delle Reti Mediaset. Sia lei che la soap la stracciano a livello di dati di ascolto e di share. In ogni caso lei non ha mai perso il suo proverbiale e luminoso sorriso e ora spiffera come si può partecipare alla sua trasmissione. Tutti i dettagli.

In una Storia passa i contatti

In una Storia su Instagram dove lei si mostra con i capelli raccolti e con indosso un avvolgente accappatoio di spugna bianco candido, seria e leggermente truccata, ci rivela l’ indirizzo email ove scrivere se si vuole partecipare, come già annunciato, a La Volta Buona. Se invece si vuole raccontare la propria volta buona bisogna scrivere a un altro, sempre da lei puntualmente segnalato.

A questo punto i suoi estimatori, che sono assai numerosi, hanno preso nota e di certo lei sarà stata invasa di proposte e di tante email dove non mancheranno tanti complimenti. Ora però in molti temono che, visti gli scarsi risultati ottenuti dal programma, possa contare su una chiusura anticipata, anche se per ora nessuna voce farebbe pensare che sia davvero nell’aria l’idea in Rai.