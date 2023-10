Canone Rai, spunta la nuova cifra che dobbiamo pagare: se avete questi requisiti siete esonerati

Controlla bene perchè sarà nuova la cifra che dovrai pagare di canone Rai. Scopriamo l’importo e le modalità di pagamento.

Rai, Radiotelevisione italiana è una delle aziende con il volume d’affari maggiore di tutte l’Europa. Un’azienda impegnata nelle telecomunicazioni e non solo che noi tutti conosciamo soprattutto per il suo immenso lavoro per quello che riguarda la TV. Sotto il diretto controllo del Governo italiano, ai consumatori viene imposto il pagamento del canone per far fronte a una serie di spese che la Rai deve sostenere.

Certo come ogni tassa che viene imposta ai cittadini italiani, crea non poche perplessità e sono in molti a pensare che sia inutile pagare i canone, ma ovviamente non è così.

Per ovviare al problema dell’evasione, la Rai ha deciso di inserire il canone all’interno delle bollette per l’energia elettrica, L’importo viene quindi diviso in rate molto piccole, che potranno essere pagate comodamente all’interno della bolletta. Un modo questo adottato per obbligare tutti i cittadini a pagare tale tassa.

Il pagamento è quindi obbligatorio, fatta eccezione per alcuni soggetti che possono godere dell’esenzione dal pagamento, ma si tratta di un numero ristretto di persone che dovranno presentare specifica comunicazione.

Importo canone Rai

L’importo da corrispondere annualmente per il canone Rai è attualmente di 90 euro, che viene suddiviso in 10 rate da 9 euro addebitate sulle bollette per l’energia elettrica del cittadino. Ovviamente nel caso in cui si riceva la bolletta per la spesa dell’energia elettrica ogni 2 mesi, importo che si leggerà nella singola fattura sarà i 18 euro, cumulativo di 2 mensilità.

Nel caso in cui all’interno del nucleo familiare non vi siano soggetti intestatari di contratti per l’energia elettrica il pagamento dell’imposta deve avvenire tramite modello F24, in un’unica soluzione, entro il 31 gennaio.

Chi è esonerato

Il canone Rai deve essere corrisposto da qualunque cittadino italiano che ha un apparecchio televisivo all’interno della sua abitazione. Questa è la regola genere, per cui sono poi previste delle eccezioni che permettono ad alcune fasce di cittadini di non pagare l’importo dovuto.

In particolare, sono esonerati, chi ha già compiuto 75 anni e ha un reddito non superiore ai 8.000 euro all’anno. Inoltre non devono parare gli agenti diplomatici, gli impiegati e i funzionati consolari, i militari e i cittadini civili che non hanno cittadinanza italiana e non sono residenti sul territorio. Infine, se non si è in possesso dell’ apparecchio televisivo e si vuole chiedere l’esonero dal pagamento è possibile farlo con apposito modulo.