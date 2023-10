Federico Fashion Style, dopo il tormentato divorzio arriva la rivelazione: “stava bene anche a lei se…”

Federico Fashion Style vuota il sacco di fronte a Francesca Fagnani: emergono retroscena sorprendenti sul suo matrimonio con Letizia.

Nella puntata di “Belve” del 10 ottobre, Francesca Fagnani ha introdotto nello studio del talk-show Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, per concedergli un’intervista senza esclusione di colpi.

Dopo un primo scambio di battute in cui l’hair-stylist ha dissimulato l’imbarazzo con un contegno da divo, la conduttrice l’ha lentamente condotto in un percorso a ritroso nella sua infanzia, ed analizzato le tappe salienti della sua carriera, ma soprattutto della sua crescita personale.

Il parrucchiere di Anzio, che ad oggi ha fondato ben 6 punti vendita in Italia e si è costruito un’immagine assolutamente riconoscibile, ha riferito di adorare le attenzioni dei fan, e di viverle come un riscatto da un’infanzia complicata.

Nella delicata fase dello sviluppo, infatti, il giovane Federico Lauri ha sofferto di disturbi alimentari, ed era arrivato a pesare più di 100 chili. “Mi sentivo diverso dagli altri bambini” – ha ammesso – “Io facevo i capelli alle mie compagne, loro giocavano con le macchinine“. In seguito, Federico Fashion Style si è emancipato, ha affrontato un percorso di dimagrimento ed ha finalmente coronato il suo sogno di realizzarsi in campo tricologico. Si è poi sposato con Letizia Porcu, e dalla lunga relazione è nata l’amata figlia Sophie Maelle, ma l’arrivo della bimba non ha cementato la coppia. Il parrucchiere sta infatti attraversando un impegnativo divorzio…

Federico Fashion Style e le ombre sul suo matrimonio con Letizia Porcu

L’hair-stylist ha rivelato di aver provato genuino amore per l’ex compagna di vita; tuttavia la relazione si è attualmente tramutata in una guerra fredda a colpi di perizie e sentenze in Tribunale.

Incalzato da Francesca Fagnani, Federico Fashion Style ha inoltre ipotizzato che Letizia Porcu fosse sempre stata al corrente delle sue inclinazioni sessuali. “Credo che anche lei l’abbia sempre saputo, e l’abbia sempre immaginato. Non credo che, se entra tuo marito vestito di paillettes a casa, una non si faccia una domanda. Forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna… Ma magari stava bene anche a lei“. Federico Fashion Style ha però glissato sugli eventuali tradimenti reciproci e, ad oggi, ha dichiarato di non potersi definire felice. La sua vita privata – attualmente burrascosa – sembra influenzare inevitabilmente la sfera professionale, e la mancanza di contatti costanti con Sophie Maelle resta in cima alle questioni prioritarie da risolvere.

Federico Fashion Style e le accuse ad Antonella Mosetti

L’hair-stylist è stato poi interrogato in merito al suo carnet di clienti famosi, a partire dall’amica Valeria Marini. A di là dei vicendevoli scambi di pubblicità sui social, ha raccontato, la showgirl lo avrebbe sempre remunerato per i suoi servigi di parrucchiere.

Al contrario, Antonella Mosetti dovrebbe ancora saldare alcune prestazioni effettuate in passato, dell’ammontare di circa 600 euro: “Ha detto che le cadevano i capelli dopo i miei trattamenti? Come fanno a caderle i capelli se è mora? Il capello si rovina se è biondo. Il problema è un altro: a lei non passava la carta di credito. È diverso!“.