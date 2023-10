Fabio Fazio, non fa nomi ma dopo l’addio alla Rai ammette: “La verità è molto semplice a maggio…”

Fabio Fazio torna sul suo addio alla Rai, non fa nomi ma ammette come sia andata la vicenda e del perchè dopo tutti questi anni abbia lasciato la rete nazionale.

Fabio Fazio nato a Savona nel 1964 è uno dei conduttori televisivi più apprezzati in tutto il nostro Bel Paese. Oltre ad essere un rinomato conduttore è anche un autore televisivo, un produttore e un saggista.

Lunga e ricca di soddisfazioni la sua carriera, con il suo esordio a poco più di 20 anni negli anni ’80 quando approda per la prima volta sulle reti Rai, quelle che per moltissimo tempo sono state la sia seconda casa. La popolarità per lui arriva subito, anche grazie alla sua bravura, dimostrata un tutti questi anni di carriera.

Ha iniziato in TV occupandosi di calcio, conducendo Quelli che…. il calcio per ben 8 anni dal ’93 al 2001. Presentatore per ben 4 edizioni del Festival di Sanremo, era dal 2003 che il pubblico lo attendeva con ansia a Che tempo che fa, in onda su Rai 3. Poi cosa è successo?

Poi prima dell’estate Fazio e tutto il suo team, compresa la Littizzetto che è da anni il suo braccio destro, hanno annunciato che avrebbero lasciato la Rai per recarsi altrove probabilmente, un annuncio doveroso per un pubblico che li ha sempre supportati.

Fabio Fazio e l’addio alla Rai

La Rai, Radiotelevisione Italiana è la rete nazionale che sottostà in maniera diretta al governo, venendo condizionata dalla politica in maniera veramente preponderante. Non è certo un caso se un professionista come Pino Insegno viene accusato di esser tornato in Rai solo per via della sua amicizia con Giorgia Meloni no?! Diverso invece il discorso per Fazio.

Il presentatore, anche per via della sua immensa eleganza, non ha mai dichiarato di esser stato mandato via per motivazioni politiche, anche se sanno tutti che si è esposto molto sotto quel profilo. Quello che è certo è che di punto in bianco in Rai è maturata la decisione di non rinnovargli il contratto. Voci di corridoio dicono che siano state scelte politiche, dovute anche all’esposizione mediatica che il presentatore, ha sempre alimentato in tal senso.

Le parole di Fazio

Così Fabio Fazio racconta il suo addio alla Rai “la verità è molto semplice: a maggio non si era ancora fatto vivo nessuno per il mio rinnovo e so bene che cosa significa nel codice aziendale…“. La Littizzetto allora lo ha spronato dicendogli “‘Fabio, dobbiamo andare dove ci vogliono. E abbiamo bisogno di novità’. Aveva ragione. È una delle poche persone amiche che ho trovato nel mio lavoro. Resteremo una coppia“.

Chissà se poi alla luce dello share la Rai si di pentita “Che tempo che fa era il programma più visto di Rai 3, se ritengono che sia stato un affare perderlo, ha sbagliato chi sta credendo nel format. Se hanno sbagliato loro, ben venga per il Nove. Noi ci impegneremo al massimo“.