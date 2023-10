Maria De Filippi, bastone e carota per la corteggiatrice: prima l’asfalta e poi la protegge dal linciaggio

Maria De Filippi prima riprende aspramente una sua corteggiatrice e poi la protegge dalle critiche degli altri. Ecco di chi si tratta.

Ne ha maturata di esperienza Maria De Filippi in tutti questi anni di programmi in cui ha dovuto tenere a bada moltissime personalità completamente differenti tra di loro. Si è rivolta nei confronti di corteggiatori e tronisti sempre nella maniera corretta, affrontando con loro le difficoltà che una conoscenza può far sorgere.

Conoscersi come coppia, non è semplice, figurarsi farlo sotto le telecamere. Non tutti sono in grado e spesso tronisti e corteggiatori sottovalutano la cassa di risonanza che un programma televisivo come Uomini e Donne offre.

Regina del dating show più longevo della TV italiana, Maria De Filippi, tanto nel trono over quanto in quello classico si trova ad affrontare alcune situazioni che a volte si rivelano veramente molto imbarazzanti. Tra segnalazioni, discussioni, gelosie e crolli emotivi, Maria è sempre riuscita ad ottenere il consenso del pubblico, che la ama infinitamente.

In una delle ultime registrazioni andate in onda Maria De Filippi ha dovuto affrontare una situazione non particolarmente piacevole che riguarda una delle corteggiatrici. Come sempre la conduttrice ha saputo perfettamente cosa fare.

Maria De Filippi, bastone e carota con la corteggiatrice

Anche quest’anno il programma si divide tra il trono classico e quello over. In quest’ultimo a farla da protagonista ci pensa Gemma che ha visto Marcello interrompere bruscamente la loro conoscenza. La donna però continua a rincorrerlo e a fare di tutto per conquistarlo.

Questo non piace a un uomo arrivato in trasmissione per corteggiarla, salvo poi cambiare idea proprio per questo atteggiamento della Galgani. Invece per quello che riguarda il trono classico a finire nell’occhio del ciclone è Beatriz che dall’assoluto consenso del pubblico è passata a non piacere particolarmente agli spettatori. Ma cosa è successo?

Beatriz accusata per un vecchio post

Brando accusa aspramente Beatriz, rea di aver fatto commenti poco carini nei suoi confronti. Secondo la ragazza il suo sarebbe un trono finto, senza alcun interesse per le ragazze. Brando invece le risponde affermando che la costruita è lei considerando che sul suo profilo social solo due anni fa pubblicava posta denigranti nei confronti del programma.

Qui interviene Maria dicendo alla corteggiatrice “Brando ti dice che ha cambiato idea, come lui hai cambiato idea sul programma“. Ma quandopoi Gianni si scaglia contro Beatriz, Maria per non farla finire nel polverone la difende “Ci sta che possa aver scritto peste e corna. Se lo sarà anche dimenticato. Una volta si parlava con le amiche, oggi si usano i social“