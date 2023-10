Paola Barale e Michelle Hunziker hanno un uomo in comune: dopo anni esce il nome del bellissimo

Paola Barale e Michelle Hunziker, le due splendide showgirl in comune. A distanza di tanta esce il nome del fortunato e bellissimo uomo.

Sono indubbiamente due artiste e volti televisivi, nonché mediatici a tuttotondo, molto apprezzate e amate dal grande pubblico italiano. Sono inoltre donne bellissime nonché chiacchierate per via del loro privato che difficilmente tale riesce a rimanere, perlomeno a lungo. Paola l’abbiamo ammirata di recente a Ballando Con Le Stelle ove si è distinta in pista per la sua proverbiale grinta.

Lei è una donna forte e dal carattere tosto, nonché fortemente indipendente. Dopo la conclusione della sua relazione con Marco Bellavia e del suo matrimonio con Gianni Sperti, ha vissuto un’intensa e passionale relazione con Raz Degan, finita per via dei tradimenti di lui. In particolare è stato quello messo in atto con la collega Kasia Smutniak a far storcere il naso alla Barale.

Ora pare single e non è interessata a vivere legami importanti. Sta bene così e ha trovato un suo equilibrio con se stessa, come ha rivelato tempo fa a Verissimo. E sempre lì, dalla divina Silvia Toffanin, la Hunziker aveva sostenuto, nel corso della scorsa sragione di essere single e di pensare in quel momento al massimo al lavoro e al suo ruolo di mamma e di neo nonna del piccolo Cesare.

Paola Barale e Michelle Hunziker, hanno un ex in comune

Ha dunque trascorso una bellissima estate in compagnia delle sue tre figli e del nipotino ma quando ha fatto tappa in Sardegna e ha dedicato all’isola una vera e propria dichiarazione d’amore, in molti hanno iniziato a ipotizzare un ritorno di fiamma con il sensuale medico Giovanni Angiolini. Con lui nel 2022 aveva trascorso una primavera e un’estate 2022 di fuoco.

Tra l’altro c’erano state pure le presentazioni ufficiali in famiglia. Fatto sta che poi, una volta tornata alla base, nella sua casa a Milano, dove risiede dopo l’addio al secondo marito Tomaso Trussardi, di lui si sono perse le tracce. In ogni caso lei ora starebbe frequentano un altro bellissimo medico che è anche l’ex della meravigliosa Paola. Fuori il nome!

La forte indiscrezione di Rosica

Parliamo di Alessandro Carollo, giovane e bellissimo osteopata. Alessandro Rosica, che è sempre sul pezzo, ci ha spifferato tutto quanto, così come il fatto che alla fine pare che sia lui a essere lasciato dalle donne. Dunque anche Paola, che come lui ci rivela è stata la sua dolce metà per un periodo, avrebbe fatto lo stesso. Tra l’altro la loro è stata una frequentazione conclusasi abbastanza di recente.

Ora ha trascorso in compagnia di Michelle una domenica speciale ove hanno realizzato una gita in moto con gli amici. Lei non è ancora uscita allo scoperto ma ora i paparazzi non la molleranno un momento con il preciso scopo di pizzicarla in compagnia del suo nuovo bellissimo lui. E intanto il Gossip impazza.