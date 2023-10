Giampiero Mughini, scivolone disgustoso sul padre di Heidi: “sembra uscito da…” | Si prevede provvedimento immediato

Dopo ciò che è accaduto tra Heidi e suo padre, Giampiero Mughini dice la sua sul rapporto tra i due. Uno scivolone di stile, parole troppo dure per l’uomo.

Giampiero Mughini è uno dei concorrenti del Grande Fratello di quest’anno. Il discusso giornalista e personaggio televisivo è stato scelto da Alfonso Signorini per via della sua personalità a dir poco prorompente. Conosciamo tutti il suo modo di essere il suo essere in grado di sollevare polemiche.

Lo abbiamo visto molto spesso in svariati programmi televisivi, soprattutto quelli a sfondo calcistico. Negli ultimi mesi i giornali di gossip e che si occupano di spettacolo si sono occupati di lui in seguito ad un acceso scontro con Vittorio Sgarbi, che forse in moltissimi ricorderanno.

Probabilmente in molti si aspettavano qualcosa dalla partecipazione di Mughini all’interno della casa. Ci si aspettava che incendiasse un po’ gli anima, ma invece, fino ad oggi è stato piuttosto sottotono Probabilmente e non ha trovato argomentazioni o stava studiando un po’ la situazione che lo circonda.

Ma ecco il primissimo scivolone del nostro caro giornalista. Parole al vetriolo contro il padre di Heidi, già aspramente criticato da molti telespettatori e anche da Signorini in diretta.

Giampiero Mughini e lo scivolone sul padre di Heidi

Nella scorsa diretta del lunedì sera a fare ingresso all’interno della Casa del Grande Fratello è stato il papà di Heidi, che è arrivato per rimproverare sua figlia in merito alla relazione che ha intrapreso con Massimiliano Varrese. Il legame tra i due è apparso in bilico per via di alcuni comportamenti del ballerino.

Heidi frizzata all’interno della casa, ascolta suo padre cosa ha da dirle e gli da pienamente ragione. L’uomo dice di voler difendere la ragazza da un uomo che la sta opprimendo che non le permette di essere se stessa. Heidi gli promette di chiudere la storia e la notte stessa abbandona la casa. Giampiero Mughini a seguito di questo evento ha giudicato l’uomo senza giri di parole.

Le parole di Mughini

Per Giampiero Mughini il padre di Heidi dovrebbe tenere a mente che sua figlia è una “donna compiuta“, che aveva deciso di intavolare una relazione con Massimiliano Varrese che per il giornalista “È una persona assolutamente per bene“. Secondo il suo parere non doveva trattare sua figlia in quel modo, non ne aveva diritto.

“Una ragazza di 26 anni si mette a tramare davanti a questa situazione“, secondo Mughini la ragazza avrebbe timore di suo padre. Poi conclude con un poco elegante “se vedi la foto segnaletica pensi che sia uscito da un penitenziario“.