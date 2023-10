“Mi sciolgo”: Laura Pausini emoziona tutti | Sentire la figlia cantare è un colpo al cuore

Laura Pausini fa emozionare tutti quanti. La figlia che canta è un vero colpo al cuore.

Buon sangue non mente, mai detto fu più veritiero per quanto concerne la figlioletta della divina Laura Pausini. E parliamo della cantante italiana più amata, apprezzata e ascoltata nel mondo, dopo che ha pure conquistato l’America. Anche in Italia la si adora e il suo nuovo album è stato atteso con immensa trepidazione. E lei anche stavolta non ha sbagliato un colpo.

Il settimanale femminile Grazia le ha dedicato una splendida copertina e lei ora è presissima con la promozione delle sue nuove canzoni che volano nelle zone più calde delle classifiche. In inverno sarà impegnatissima con in nuovo tour in Italia che toccherà anche la sua amatissima Rimini oltre che Roma.

Lei non vede l’ora di salire sul palco e di incontrare i suoi fan, molti dei quali della prima ora. Il prossimo 26 ottobre poi sarà ospite del primo live di X- Factor. Nel frattempo Laura ha anche trovato il tempo di fare un salto al Roma Film Festival dove ha visto in anteprima il nuovo film di Paola Cortellesi che le è piaciuto tantissimo.

” Mi sciolgo”, Laura Pausini manda in tilt i fan con il canto della figlia

Tra l’altro ne ha anche approfittato per ribadire l’affetto e la splendida amicizia che le lega da anni e che le ha portate anche a farci divertire e nel contempo assai emozionare in uno show per Rai Uno di anni fa. La Pausini è stata poi grande trionfatrice dei Latin Grammi 2023. Insomma, è decisamente un momento molto felice e impegnativo per lei.

Lei che si è data però anche da fare in studio di recitazione insieme alla sua creatura Paola, frutto del suo amore con il marito Paolo Carta, produttore e musicista. Pertanto possiamo dire che la ragazzina sia figlia d’arte e che abbia respirato fin dai suoi primi istanti di vita il grande amore per la musica. E c’è chi ” si scioglie” nel sentirla cantare.

Paola è identica a lei

A dirlo è il musicista Marco Profeta. Emozionatissimi anche i fan di Laura così come la straordinaria Leda Battisti. In tantissimi hanno sottolineato che certamente la sua creatura ha ereditato da lei il talento per il canto. Altri ancora hanno detto chiaramente quanto mamma e figlia siano simili non sono nel cantare ma anche nel modo di porsi.

Tanti sono stati i vip che hanno messo like come lo chef Bruno Barbieri, il ballerino e coach di Amici Emanuel Lo, lo strepitoso Giorgio Panariello e le splendide Alessia Marcuzzi, Rossella Brescia e Greta Scarano. Ora chiaramente c’è molta attesa per ascoltare per intero il duetto canoro tra la mitica Laura e la figlia Paola.