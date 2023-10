Elettra Lamborghini, il video che da lei non ti aspetteresti mai: “Oggi ho provato ad uccidermi prima di…”

Il video che da Elettra Lamborghini non ti aspetteresti proprio mai. Quello che dichiara fa preoccupare tutti i fan, ecco cosa è successo all’ereditiera.

Elettra Miura Lamborghini è la ricca ereditiera della casa automobilistica nota in tutto il mondo per le sue auto lussuriose. Da ricca ereditiera qual è ha deciso che la strada dell’azienda di famiglia non era nelle sue corde e ha deciso di farsi notare nel mondo dello spettacolo. Personaggio televisivo e cantante, abbiamo conosciuto Elettra per la sua partecipazione ad alcuni programmi che sicuramente non le rendevano giustizia.

Pur essendo un’ereditiera, Elettra non ha di certo avuto paura di iniziare dal basso e infatti agli albori della sua carriera musicale, si è esibita in alcune delle discoteche più in voga della Lombardia, proprio lei che avrebbe potuto vare qualsiasi cosa dalla vita. Ma lo fa con passione, le piace farsi notare nei locali come ora fa sul palco e in TV. Qui la vediamo per la prima volta come ospite di Piero Chiambretti nel programma Chiambretti Night. Successivamente prende parte a Super Shore 16, in onda su MTV e Riccanza insieme a Tommaso Zorzi.

Insomma, un inizio di carriera che non le ha proprio reso giustizia, ma le ha permesso di farsi conoscere. Lei che pur essendo parte di una famiglia molto influente nel mondo dell’economia Italian, sembra essere alla mano, sempre con la battuta pronta.

I suoi fan la adorano, ma nelle ultime ore si sono dovuti preoccupare per lei, in seguito a un video che non rispecchia affatto il suo modo di essere. Tutti si sono chiesti cosa stia succedendo ad Elettra.

Elettra Lamborghini e il video che nessuno si aspettava

Numerose sono le passioni di Elettra Lamborghini, i tatuaggi (ne ha diversi sul corpo), la musica, i piercing e anche i cavalli. Elettra ne possiede uno e spesso suoi social pubblica video che li ritraggono insieme. Infatti il cavallo sembra avere la stessa propensione alla telecamera della sua proprietaria.

Il video in questione ritrae Elettra in groppa al suo Dadi. Come è tipico della Lomborghini, commenta il video con estrema autoironia.

Una passione da quando era una bambina

La passione di Elettra per i cavalli sembra affondare le radici a quando lei era appena una bambina. In realtà si tratta di una passione per tutti gli animali in generale. Infatti Dadi non è l’unico in casa Lamborghini, ricca di cani e di gatti di qualsiasi razza.

Un cavallo bellissimo quello di Elettra, con grandi occhi azzurri che è impossibile non notare. Si tratta di un regalo che Elettra ha voluto farsi poco prima del suo matrimonio e in seguito alla perdita di Lolita la cavalla che aveva in precedenza.