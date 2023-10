Aurora Ramazzotti, com’è la vita da mamma: la routine è davvero stancante (ed esilarante)

L’influencer Aurora Ramazzotti condivide la sua routine quotidiana con i fan: le avventure della neo-mamma fanno impazzire la rete.

La celebre figlia d’arte Aurora Ramazzotti ha recentemente iniziato ad assaporare le croci e delizie della maternità grazie alla nascita del figlio Cesare, venuto alla luce il 3 marzo del 2023 dopo un parto piuttosto impegnativo.

L’influencer aveva infatti intenzione di ricorrere alla procedura ordinaria, ma è stata costretta infine ad acconsentire ad un cesareo fuori programma, e l’intervento l’ha scombussolata per parecchi giorni a seguire.

Attualmente, Aurora Ramazzotti ha familiarizzato con il suo nuovo ruolo di madre, e si divide tra i suoi impegni familiari e professionali con la scherzosa disinvoltura che la contraddistingue. Ha inoltre promesso ai followers che a breve tornerà a pubblicare nuovi contenuti e podcast a beneficio della propria calorosa community.

Nel frattempo, la giovane continua ad aggiornare i fan circa le sue attività quotidiane, e le sue più recenti Instagram stories fanno trasparire uno spaccato delle sue giornate frenetiche, stancanti ed intense.

Aurora Ramazzotti mamma tuttofare: arriva la spassosa telecronaca su Instagram

L’influencer ha documentato nelle sue Instagram stories alcuni spezzoni di una sua comune giornata, a partire dalla sveglia nel cuore della notte. Aurora si è fatta filmare in pigiama mentre teneva in braccio il piccolo Cesare, ed ha commentato il video con la scritta: “Operativi dalle 5“.

La giovane ha in seguito filmato la carrozzina del bimbo mentre passeggiava per le vie del circondario, ed ha riferito: “Non son le 10 di sera… Bensì, le 6 del mattino. Cesare è sveglio dalle 5, quindi sono all’ultima spiaggia: ho optato per una passeggiata, e ne approfitto per fare colazione all’apertura del nostro bar. C’è chi fa chiusura, noi facciamo apertura!“. Sul video spiccava la scritta ironica: “Questa non è Ibiza“, in riferimento alla popolare hit estiva dei The Kolors. Aurora Ramazzotti si è poi concessa un cappuccino ed un pain au chocolat al bancone del bar mentre chiacchierava con il personale presente, ed è poi rientrata con il bimbo presso la propria abitazione. L’influencer ha trovato tregua solamente verso le 7.43 del mattino, orario in cui il Cesare si sarebbe finalmente riaddormentato. A riprova di ciò, Aurora ha pubblicato uno scatto in cui giaceva esausta a terra a fianco del gatto: ecco le buffe immagini della sua maratona antesignana!

L’affetto del web

Da anni Aurora Ramazzotti ha conquistato un angolino tutto per sé in rete, e migliaia di utenti seguono costantemente le sue vicissitudini quotidiane, incoraggiandola nelle piccole e grandi sfide della vita.

Un utente, ad esempio, la loda: “Sei una mamma stupenda, bellissima, perché sprizzi amore, intelligenza, e potrei continuare all’infinito. Ti stimo tanto!“.