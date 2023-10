Anticipazioni Amici, eliminazione lampo: per l’alunno non c’è stata speranza | Sogno infranto all’improvviso

Anticipazioni del programma Amici di Maria De Filippi, ci sarà la prima inattesa eliminazione dalla scuola, ecco di chi si tratta.

Amici di Maria De Filippi è uno dei talents show più seguito e più conosciuto della TV italiana. Sono più di 20 anni che Maria va alla ricerca di quelli che sono i talenti nel mondo del canto ma anche del ballo. Inizialmente non era esattamente come è ora, chi segue il programma fin dalla prima edizione probabilmente se lo ricorderà.

Certamente per i partecipanti alla prima edizione è stato più difficile avere successo, ma all’interno della scuola frequentavano lezioni di ballo, canto e recitazione indipendentemente da quella che era la loro materi di ingresso. L’interno era quello di creare dei talenti completi, ma oggi è completamente differente. Eliminata la recitazione ci sono solo ballerini e cantanti, ognuno si esibisce solo in quella che è la sua specialità.

Un programma che ovviamente si è evoluto ed è cambiato seguendo quelli che sono i gusti attuali del pubblico da casa. Quello che è certo è che per diventare famosi, per avere successo, per mostrare la propria forza il percorso non è semplice e i ragazzi lo sanno bene.

La nuova classe di quest’anno è stata formata, ma saprete bene che le sorprese sono dietro l’angolo e nessuno dice che non possa arrivare qualcuno ancora più talentoso che porta via il banco a chi è già presente nella scuola. Ecco che a tal proposito le indiscrezioni ci dicono che qualcuno ha lasciato la scuola. Dopo pochissimo tempo è già tempo di saluti.

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi, già è tempo della prima eliminazione

Nel corso del programma Amici di Maria De Filippi è possibile che gli alunni che sono presenti all’interno della classe, vengano sostituiti a seguito di una sfida che li ha visti perdere contro quelli che sono i loro rivali. Questo è quello che è successo. Anche questa settimana Anna Pettinelli (la più temuta dei coach), ha colpito uno degli alunni di Lorella Cuccarini.

La proposta è quella di una sfida immediata che coinvolge SpaceHippiez ovvero Leonardo Rossi, alunno della scuola, che di sicuro non si aspettava di essere messo in dubbio così presto.

L’anticipazione

Ad anticipare l’eliminazione dell’alunno dalla scuola di Amici il portale X del programma. Al suo posto arriva Samu Spina, che ha vinto la sfida.

Ricordiamo che SpaceHippiez era entrato nella scuola perchè aveva avuto, nella fase di composizione della classe di Amici, i si, sia di Lorella Cuccarini che si Rudi Zerby. Ad Anna Pettinelli non aveva mai convinto e sembra proprio aver avuto la meglio sui suoi colleghi.