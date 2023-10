Verissimo, gli ospiti di sabato 21 ottobre: uno di loro scatena le critiche | “Mi immagino le facce schifate di Silvia”

Verissimo, tutti gli ospiti della puntata di sabato 21 ottobre. E uno di loro fa esplodere il Web: ” Mi immagino le facce schifate di Silvia”.

Ancora una volta il rotocalco di Canale 5, condotto da tantissimi anni, dalla splendida Silvia Toffanin ha fatto centro. Difatti anche nel corso della nuova stagione televisiva sta registrando dati di auditel e di share elevatissimi. Quando Alberto Matano è andato in onda con alcune puntate del sabato pomeriggio de La Vita In Diretta lei lo ha stracciato.

E la domenica pomeriggio batte in tale direzione Mara Venier con il suo Domenica In. Insomma, a quanto pare la conduttrice veneta, insieme a Maria De Filippi, sono i pezzi da Novanta, anzi da Cento, impossibili, o quasi, da battere per chiunque. E ora per la puntata di sabato 21 ottobre c’è da aspettarsi di tutto.

Tuttavia andiamo con ordine. Qualche giorno rispetto alla messa in onda della puntata sul Profilo Ufficiale Instagram di Verissimo vengono annunciati gli ospiti che possono intervenire in studio in collegamento o andando in loco. In contemporanea viene mandato in onda uno spot su Canale 5 che li annuncia.

Verissimo, un ospite del 21 ottobre massacrato dalle critiche

Tutto ciò viene ovviamente fatto con il preciso e puntuale obiettivo di fare venire la classica e metaforica acquolina in bocca non solo ai telespettatori più assidui ma anche a quelli sporadici o che recuperano le puntate andate in onda in streaming. Fatto sta che un ospite annunciato nelle scorse ore è stato molto criticato sui Social.

In realtà la sua ospitata era già stata in qualche maniera preannunciata e lui aveva pure chiesto il diritto di replica che non gli è stato negato. E Silvia, che è un’immensa professionista e che sa che per il bene del pubblico debbano sempre essere ascoltate, come si suol dire, ” le due campane”, lo ha invitato in studio. E intanto c’è chi si “immagina le facce schifate” della conduttrice.

Alessandro Basciano, l’ex vippone nel mirino

L’ospite in questione è Alessandro Basciano, ex della celebre ex tronista e vippona Sophie Codegoni, nonché padre di sua figlia, che è tanto piccina. La fine del loro legame era nell’aria da tempo ma solo di recente i due hanno annunciato l’addio. La ragazza ha aperto il rubinetto la scorsa settimana a Verissimo, parlando di tradimenti e non solo. Ora tocca a lui raccontare la sua versione.

Tra gli altri ospiti attesi per il pomeriggio di sabato c’è anche la cattiva di Terra Amara Esra Dermancioglu che è già stata di recente ospite del programma. Invece per quanto concerne il pomeriggio di domenica, è assai attesa l’intervista con lo storico coach di Amici, nonché braccio destro di Maria De Filippi, Rudy Zerbi.