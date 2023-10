“Non l’ha detto davvero”: Massimiliano Varrese se lo lascia proprio sfuggire di bocca | Heidi sarà mortificata

Le telecamere inchiodano Massimiliano Varrese durante un fuorionda: i suoi commenti sulla lettera di Heidi indignano la rete.

Nel corso dell’ultima puntata del “Grande Fratello” il conduttore Alfonso Signorini ha dovuto necessariamente soffermarsi sulla fuga improvvisa dal reality da parte di Heidi Baci.

Nella puntata precedente la concorrente di origini albanesi si era ricongiunta con il padre durante un “freeze“, ma la réunion familiare aveva sortito un esito inaspettato. L’uomo ha infatti invitato la figlia ad abbandonare lo show, precisando che il suo flirt con Massimiliano Varrese lo aveva ferito, così come l’incapacità della gieffina di mettere un freno alle avances dell’attore.

Il padre di Heidi si era inoltre scagliato contro Massimiliano Varrese, definendolo pronto al pensionamento e pressante nei confronti della sua pupilla; aveva altresì aggiunto che la madre della giovane aveva risentito fisicamente dell’intera vicenda, e che si rifiutava di seguire le vicende della figlia in TV. Dopo aver accusato il colpo, Heidi Baci ha deciso di abbandonare lo show al termine della puntata e, senza salutare i compagni di avventura, ha varcato definitivamente la famosa porta rossa.

Nel prime time di giovedì 19 ottobre Alfonso Signorini ha riepilogato l’accaduto, e annunciato che Heidi aveva dedicato una breve missiva agli ex inquilini per motivare la sua uscita in sordina dal “Grande Fratello”.

Massimiliano Varrese assente nella lettera di Heidi Baci

Alfonso Signorini ha quindi mandato in onda una clip che proiettava all’interno del loft la lettera redatta da Heidi, e letta con la sua stessa voce. La gieffina si è scusata per aver lasciato il programma senza preavviso, ed ha spiegato che i suoi equilibri familiari sono tutt’ora in una fase piuttosto delicata.

Ha infine concluso ringraziando i concorrenti per le esperienze condivise nella Casa, con una menzione particolare per gli amici Vittorio e Letizia. Di Massimiliano Varrese, però, nella lettera non vi era alcuna traccia. Interpellato dal conduttore, l’interprete romano ha riferito in tono conciliante che, a suo avviso, la clamorosa omissione era probabilmente giustificata dal fatto che il suo nome risultasse un argomento tutt’ora scomodo per la famiglia di Heidi. Durante un fuorionda, però, l’attore ha fornito ai compagni un’analisi assai differente, ed ha sentenziato: “Io adesso bado anche alla calligrafia, da dislessico quale sono. Ho notato una calligrafia tremolante, che andava verso la sinistra, piuttosto che in avanti. Quasi a tirar indietro. Secondo me, l’ha scritta in un momento abbastanza concitato, o magari non ce l’ha fatta proprio a scriverla come avrebbe voluto. Però mi lascia l’amaro in bocca, tanto amaro in bocca“. L’episodio non è sfuggito agli spettatori del digitale terrestre e di Mediasetplay, e la perizia calligrafica di Massimiliano Varrese ha sollevato un autentico vespaio sui social…

Le reazioni del web

Da settimane gli utenti in rete si accaniscono contro Massimiliano Varrese, e bollano le sue attenzioni per Heidi come ossessive e manipolatorie. Un internauta ha commentato infatti: “Beh, questa è proprio la goccia… È quasi surreale. Ora è diventato pure grafologo. Dopo questa, è da manicomio“. Ed ancora: “Non l’ha detto davvero!“.

Un altro ha rincarato la dose: “Ora capisco il padre di Heidi: ha fatto BENISSIMO!“. Voi che ne pensate?