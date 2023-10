Mediaset, volto più amato della stagione estiva in sala operatoria: la foto dall’ospedale

Uno dei volti che hanno fatto compagnia ai telespettatori Mediaset nella lunga stagione estiva è finito in sala operatorio. Ecco le foto dall’ospedale.

I palinsesti Mediaset ogni anni regalano un gran numero di sorprese con una serie di format che fanno compagnia al pubblico italiano per tutti l’anno. Una grande varietà di programmi che riescono ad accontentare anche il pubblico più esigete e non è così scontato come possa sembrare. Dating show, talent show, ma anche fiction e cinema, non sembra mancare proprio nulla.

Piersilvio Berlusconi negli scorsi mesi ha dato una scossa alla rete e ha cercato di riportare la sua TV a come era prima. Quello che probabilmente il Presidente Fininvest cerca è una TV a portata di telespettatori, lontana dal trash che nelle ultime stagioni sembrava regnare sovrano. Certo lo ha fatto togliendo la conduzione a una serie di mostri sacri della rete Milanese.

A fare le spese di questa piccola rivoluzione innanzitutto Barbara D’Urso, eletta a reginetta del trash, anche se non sono stati in pochi a difendere, poi Ilary Blasi e anche Belen Rodriguez che aveva sostituito Teo Mammuccari alla conduzione de Le Iene. Al loro posto dei volti nuovi come Myrta Merlino, che però sta pagando lo scotto di un pubblico che non perdona l’esclusine di Barbara D’Urso.

In ognuno dei format proposti da Mediaset, il pubblico elegge quelli che sono i suoi preferiti. Oggi, proprio uno di questi fa preoccupare i fan con delle foto dall’ospedale.

Il protagonista Mediaset in sala operatoria

Il caldo estivo per la TV vuol dire la pausa di tutti i programmi di maggiore interesse, con i protagonisti che si riposano in attesa della nuova stagione che sta per arrivare. Ma ci sono alcuni programmi che fanno compagnia ai telespettatori, almeno nella prima parte della stagione estiva. Ne è un esempio Temptation Island.

Il programma di Maria De Filippi in cui 10 coppie di mettono alla prova piace molto al pubblico e gli ascolti sono sempre piuttosto alti. Sull’isola delle tentazioni, molti i personaggi che si sono fatti apprezzare da coloro che li guardano da casa. Uno di questi è sicuramente Gabriela Chieffo che si mostra sui social mentre sta per entrare in sala operatoria.

L’operazione

Gabriela Chieffo insieme al suo fidanzato Giuseppe Ferrara ha deciso di volare in Turchia per sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica. A spiegare in maniera specifica quale sia l’operazione a cui si è sottoposta Gabriela è la sua consulente di chirurgia estetica Chiara Battola.

L’intervento è quello di mastoplastica additiva al seno. Le foto sono state pubblicate dalla specialista nelle sue storie Instagram. Sembra che l’intervento sia andato bene e che Gabriela ha realizzato quello che è un vero e proprio sogno.