Carlotta Mantovan, dopo anni si sbottona sul defunto marito: “Vedendomi a Ballando mi avrebbe…”

Sono ormai passati anni dalla morte di suo marito e Carlotta Mantovan solo oggi si sbottona e parla di lui. Ecco le sue parole.

Sono ormai passati 5 anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. L’uomo era molto amato sia nella vita privata che sul lavoro. Per anni volto Rai, proprio negli studi della rete accusa i due malori che hanno segnato la sua vita, fino a portarlo alla morte.

Un anno triste, quel maledetto 2018 per tutti i personaggi televisivi che gli erano affezionati, ma anche per i suoi colleghi, che hanno dovuto fare i conti con la sua assenza. Ancora più dura la vita, da quel momento in poi, per Carlotta Mantovan, che con lui si era sposata nel 2014 e che ha dovuto crescere una bambina, spiegandole che il padre non era più con loro.

Non è stata semplice, per recuperare la sua serenità e soprattutto per permettere a sua figlia Stella, di condurre una vita normale, Carlotta ha deciso di volare in Francia, dove adesso vive in maniera stabile. Ovviamente non mancano certo le fughe in Italia, ma attualmente la loro vita è all’ombra della Torre Eiffel.

Aveva deciso di rimanere lontana dalle telecamere Carlotta, ma il calore del pubblico l’ha convinta a tornare sul piccolo schermo, infatti la moglie di Frizzi sarà protagonista di Ballando con le Stelle.

Carlotta Mantovan parla di suo marito

Carlotta Mantovan ha accettato le lusinghe di Milly Carlucci e ha deciso di mettersi alla prova proprio come fece Fabrizio nella primissima edizione di Ballando con le Stelle. Ad aiutare la donna in questo percorso il ballerino professionista Moreno Porcu con cui sembra esserci un buon filing. Carlotta di esibirà di fronte alla giuria che vedrà come protagonisti Ivan Zazzeroni, Fabio Canino. Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e anche Gugliemo Mariotto.

Insomma, non manca proprio nessuno. In questa partecipazione è forte il ricordo di suo marito e del loro rapporto.

Le parole di Carlotta Mantovan

“Fabrizio vedendomi a Ballando sarebbe stato fiero di me e mi avrebbe sostenuta come ha sempre fatto“, queste le sue parole a chi le chiede come avrebbe commentato suo marito questa partecipazione a un programma molto apprezzato in Rai e anche dal pubblico. Carlotta è ormai una donna serena anche se il ricordo del marito si fa sentire spesso.

Insomma, al momento si dice felice di questa partecipazione a Ballando con le Stelle. Sarà sicuramente un’avventura unica.