Maria De Filippi, ha perso la sua punta di diamante: proprio lei ha deciso di abbandonarla | Chi la sostituisce

Maria De Filippi, la splendida Regina delle Reti Mediaset, ha perso la sua punta di diamante. L’ha proprio lasciata su due piedi.

C’è di certo tanta, tantissima amarezza, nel cuore della splendida vedova Costanzo. Ora è stata mollata all’improvviso e inaspettatamente pure da lei. Come è possibile? Lei per arrivare lì è stata scelta tra tante altre persone e doveva pertanto sentirsi onorata e orgogliosa per il fatto che la scelta per l’appunto fosse ricaduta su di lei.

Anche perché se così è accaduto è perché gli autori e lei, la divina Queen Mary, ci ha creduto non solo nella sua bellezza, che è più che ragguardevole, ma anche nella sua persona. Fatto sta che adesso ha tradito anche la sua ingente fiducia e le ha chiuso metaforicamente parlando la porta in faccia.

Ha pensato che quello non fosse più il posto giusto per lei. Non si sentiva più a suo agio. Forse le critiche che erano iniziate a colpirla assai numerose avevano incominciato a farle troppo male. O forse si è semplicemente resa conto che quell’esperienza pensata sulla carta era molto diversa vissuta sulla propria pelle in TV.

Maria De Filippi, la sua punta di diamante è uscita di scena

Sta di fatto che lei non era una neofita dell’ambito televisivo. Non per nulla nel 2022 ha partecipato in coppia a Temptation Island. In quel caso aveva chiuso con il fidanzato con il quale era entrata nel programma per poi iniziare una frequentazione con il suo tentatore Lucio che poi è finita. E oggi Maria De Filippi ha voluto darle una seconda chance.

Fatto sta che lei seduta sul trono ci è stata molto poco. Magari anche il fatto di avere come compagni di avventura dei ragazzi troppo giovani di lei non l’ha aiutata. O forse si è resa conto che a più di 30 anni non riusciva a conoscere in maniera spensierata dei suoi coetanei o uomini un po’ più giovani per iniziare delle frequentazioni. Fatto sta che ora lei, la punta di diamante di Maria, è uscita di scena.

Manuela se ne va, arriva Francesca?

Parliamo della bellissima tronista Manuela Carriero. La donna ha deciso di andarsene ben prima della tanto attesa scelta finale. E ciò chiaramente lascerà il classico amaro in bocca ai numerosi telespettatori del famoso dating show di Canale 5. A questo punto, oltre a cercare le reali motivazioni della sua scelta, si pensa a chi potrebbe prendere il suo posto.

In molti sussurrano che potrebbe essere un’altra ex star di Temptation ma dell’ultima edizione. Parliamo di Francesca Sorrentino che a settembre è stata anche gradita ospite di Uomini e Donne. Anche in quel frangente la conduttrice così come Gianni Sperti l’avevano invitata a salire sul trono per trovare l’amore.