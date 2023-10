Gf, Anita bacchetta Mirko: “noi stiamo qua da 40 giorni mentre tu…” | Che pugno nello stomaco

GF, la biondissima Anita bacchetta senza tanti giro di parole il nuovo arrivato Mirko. ” Noi siamo qua da 40 giorni mentre tu…”, la stoccata è stata così servita.

Il padre di tutti i reality sta stupendo ancora una volta i telespettatori. I nuovi ingressi all’interno della Casa Più Spiata D’Italia hanno fatto molto parlare di se soprattutto quello di Mirko, ex star di Temptation Island. Il ragazzo aveva vissuto la sua esperienza nel viaggio dei sentimenti con la allora fidanzata Perla che ha lasciato al famoso falò finale di incontro/scontro.

La stessa sera è uscito dal villaggio mano nella mano con la tentatrice Greta. Ora i due sono già ai ferri corti e lei sta rilasciando contro di lui dichiarazioni di fuoco. Lui che ora sta cercando il suo posto al sole nel gioco e che però si è preso una bella stoccata da Anita che, oltre a possedere un bellissimo viso e un fisico strepitoso, ha pure un caratterino niente male.

La ragazza, grande rivale di Heidi Baci, uscita di sua spontanea volontà dal Grande Fratello dopo un incontro con il padre, ora ha il cuore spezzato in mille pezzi dopo l’uscita, tramite il televoto, la splendida Samira Lui, con la quale aveva molto legato. Insomma, pare che ora abbia perso un po’ del suo smalto. A consolarla è arrivata però la cara Letizia Petris.

GF, Anita ha bacchettato Mirko

Sta di fatto che la bionda ha il dente sempre più avvelenato con la Luzzi. Difatti è stata le a metterla al televoto. In ogni caso Beatrice doveva nominare una concorrente tra quelle poche che aveva a disposizione e che si erano salvate precedentemente dall’eliminazione e ha scelto lei. Lei che nelle ultime settimane aveva messo in atto vere scenate di gelosia nei confronti di Garibaldi.

Difatti l’ex star de L’Eredità era andata ko quando lui, che nel frattempo si era messo con l’attrice, non la degnava quasi più. Fatto sta che ora Anita sente la mancanza dell’amica. E mentre chiacchierava con Vittorio, Angelica e il già nominato Mirko ha voluto lanciargli una bella frecciatina che a casa non è passata inosservata.

“Noi stiamo qua da 40 giorni mentre tu..”, le parole di fuoco dell’inquilina

” Se non litigate con Beatrice qui non succede nulla, rendetevi conto. E non è normale”, ha dichiarato con un sorrisetto l’affascinante Brunetti. A quel punto l’inquilina ha prontamente risposto: ” Noi stiamo qua da 4o giorni, siamo esauriti. Tu devi portare novità“. Il realtà il suo tono non era arrabbiato ma un po‘ annoiato.

La concorrente ha anche sottolineato che lui è entrato appositamente nella Casa per portare novità e che, anzi, sarebbe quello proprio il suo ruolo specifico. E a quanto pare anche gli altri la pensano al suo stesso modo. Fatto sta che nel frattempo molti utenti stanno dimostrando di non amare molto l’atteggiamento di Anita che, a loro avviso, sta diventando eccessivamente apatica.