Belen Rodriguez, tutti i suoi fatti personali spiattellati in pubblica piazza: un’amica non tiene a bada la lingua

Belen Rodriguez, non c’è un attimo di pace per la showgirl argentina. Ora un’amica rivela tutto quanto. I suoi fatti privati spiattellati in piazza.

Una vera diva, così è considerata da tempo nel nostro Paese Belen. La sua vita privata mai è stata davvero tale per lei. I paparazzi non la mollano nemmeno un istante e il pettegolezzo si affianca sempre a lei. Ora i suoi fan, che sono decisamente molto numerosi, sono molto preoccupati per lei e per il suo stato di salute.

Difatti quando la vedono sui Social notano che sia molto stanca, provata e visibilmente dimagrita. Ha anche rifiutato all’ultimo la sua ospitata con relativa intervista da Alessandro Cattelan che non l’ha affatto presa bene. E la gag che ha messo in atto per annunciare la sua manta presenza al suo programma ha lasciato il classico amaro in bocca ai più.

A quanto pare doveva andare anche a Domenica In, dalla splendida Mara Venier, ma non ci è andata. In questo momento il suo desiderio è quello di stare il più lontana possibile dal clamore mediatico. Non ha più parlato su Instagram, dove è molto attiva, dei suoi nuovi impegni lavorativi legati alla TV. E ciò ha molto preoccupato i suoi estimatori, soprattutto quelli della prima ora.

Belen Rodriguez, la sua vita privata spiattellata in piazza

Quando poi lei nel corso dell’estate attraverso una Storia condivisa sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram ha annunciato la sua uscita di scena lavorativamente parlando da Mediaset, gli italiani non potevano crederci. Eppure era tutto vero e da mesi la voce che lei non potesse più essere al timone di Tu Si Que Vales era nell’aria. Delle Iene lo aveva già detto lei.

Peccato che poi non ha dato notizie su altre trasmissioni ed è pure arrivata un’altra doccia fredda: la fine, ennesima, del suo idillio con il marito Stefano De Martino, nonché padre di Santiago. Lei ha poi annunciato ben presto il suo legame con Elio Lorenzoni, ma secondo una sua amica, questo rapporto sarebbe una sorta di ripiego. E così la vita privata di Belen è stata tutta quanta spiattellata.

Un’amica spiffera tutto quanto, la verità sul suo malessere

A Oggi una persona molto vicina a lei ha raccontato di come starebbero davvero le cose. In poche parole pare che lei stiamo molto male e che viva un profondo turbamento dopo che non è stata confermata alla conduzione del già poco fa nominato Tu Si Que Vales e de Le Iene ma soprattutto per via della fine del suo matrimonio con Stefano. Anzi, sembra che sia lui la causa di tutto.

” Pare che questo turbamento sia dovuto all’infedeltà di Stefano, che avrebbe tradito la showgirl ripetutamente e che lei si stia ancora riprendendo e lavorando per accettare quanto accaduto”, si legge sul settimanale. E poco dopo su Lorenzoni si dice: “Lei è scappata da questa situazione rifugiandosi in una storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito, più che di vero amore”.