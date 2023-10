Beatrice Luzzi, durante la pubblicità fatta a pezzi da Angelica: “Se non sta zitta le ficco una…” | Baraonda in casa

Beatrice Luzzi, l’inquilina fatta a pezzi da Angelica. Frasi forti e il Caos in Casa.

Beatrice Luzzi ancora nel mirino. Lei che è super votata alle nomination all’interno del mitico Confessionale, viene poi sempre salvata dai telespettatori. Del resto, classifiche e sondaggi e alla mano, è lei la preferita del pubblico. Eppure i suoi compagni di avventura non la possono proprio vedere di buon occhio, a parte Vittorio e Grecia.

E Garibaldi? Con lui pare che la liason si stia avvicinandosi pian piano al declino. Forse il bidello calabrese non ha digerito il fatto che se Samira Lui, per la quale lui aveva preso una sonora cotta appena aveva varcato la porta rossa, è stata messa al televoto proprio da Bea. E ora l’ex professoressa de L’Eredità è uscita dal gioco in quanto la meno votata.

Insomma, la situazione non è molto facile da gestire ora anche perché la pupilla di Insinna era molto amata dagli altri inquilini. In lacrime soprattutto la biondissima Anita che ora si sente sola senza di lei. E Angelica, pure lei, ha tirato fuori ancora una volta le unghie, contro l’attrice, ma non l’ha fatto davanti a lei, ma dietro le spalle.

Beatrice Luzzi fatta a pezzi da Angelica

Questo atteggiamento per la verità è molto più comune di come molti potrebbero pensare. Difatti, come ha pure sottolineato l’accorto Alfonso Signorini, in tanti si comportano così nel gioco. Tuttavia lei, la splendida Beatrice, lo sa e questa cosa la fa molto soffrire anche perché poi cercano di negare ogni cosa. Peccato che ovviamente le telecamere abbiano ripreso tutto quanto.

Inoltre sembra che questi loro atteggiamenti stiano indisponendo non poco il pubblico a casa che di fatto sta eliminando tramite il televoto tutti quei concorrenti che si mettono in maniera molto netta contro di lei. E ora Angelica, secondo molti utenti, con la sua uscita sarebbe rischiando grosso. Anche perché se la Luzzi dovesse vedere il filmato potrebbe decidere di darle una bella lezione.

” Se non sta zitta le ficco…”, la Baraldi come un fiume in piena

“Se non sta zitta le ficco una mela in bocca“, ha sentenziato l’inquilina riferendosi alla star di Vivere. In quel momento stava consolando Anita in lacrime, dopo l’uscita dalla Casa Più Spiata D’Italia di Samira che ha scosso tantissime persone. La showgirl si è presa dell’arrogante e le sue scenate di gelosia nei confronti di Garibaldi sono state molto criticate.

A quanto pare il fatto che lei abbia iniziato a sottolineare che lui non avesse più attenzioni per lei dopo che si era messo con Beatrice hanno irritato molti telespettatori che avevano in precedenza notato che lei snobbasse la corte del bidello. E di certo, come sostengono in tantissimi sui Social, questo suo atteggiamento ha indotto i più a votarla per farla uscire dal gioco.