Barbara Palombelli, dopo tanti anni si sbottona sul marito: “Non so come mai ma essendo persone diverse…”

Barbara Palombelli, a distanza di tanti anni a ruota libera sul marito. La rivelazione che non ti aspetti.

Una grandissima giornalista sia per la Carta Stampata che per la Tv e una donna che nonostante sia sempre sul pezzo è riuscita a crearsi una bella famiglia. Barbara Palombelli ha appena compiuto 70 anni, splendidamente portati. Quest’anno la ammiriamo nuovamente al timone di Forum la tarda mattinata su Canale 5 ogni giorno.

Il primo pomeriggio invece ci attende con il celebre Sportello su Rete 4. Altri impegni televisivi non li ha voluti prendere per ora. Ha lasciato Stasera Italia per occuparsi maggiormente di se stessa, del marito e dei suoi figli. Ha preso serenamente questa decisione dopo averla ponderata bene.

Eppure lei pare essere anche una donna assai istintiva, quando entrano in gioco i sentimenti, amore in primis. Conobbe colui che divenne poi il compagno di una vita e suo marito per caso e poi, dopo una settimana di conoscenza, iniziarono a stare e a vivere insieme. L’istinto e il cuore aveva indotto entrambi a comportarsi così.

Barbara Palombelli si sbottona sul marito

Insieme hanno messo al mondo Giorgio, il loro unico figlio naturale. Hanno poi adottato Francisco, Serena e Monica che sono tra sorelle biologiche. La seconda tra l’altro l’abbiamo anche notata al GF. Sia Barbara sia Francesco sono orgogliosi delle scelte fatte e felici della loro speciale famiglia che è anche molto unita.

Ora, in occasione del suo settantesimo compleanno, la giornalista, intercettata dal Corriere della Sera, ha aperto il rubinetto sul suo rapporto con il marito, rivelando qualcosa di inedito. “Non so come mai essendo persone diverse…”. Una rivelazione che ha lasciato a bocca aperta i più, compresi i fan della prima ora della conduttrice di Forum.

“Non so come mai…”, la rivelazione spiazzante della conduttrice

” Francesco, mio marito, l’ho conosciuto per caso, un amico comune mi chiese di dargli una mano per Radio Radicale: dopo una settimana eravamo a vivere insieme“, ha raccontato la Palombelli. E poco dopo è arrivata la rivelazione inaspettata, riguardo a come è potuto nascere il loro amore che perdura ancora oggi.

” Non so come mai. Eravamo persone diverse, lo siamo ancora. Forse il segreto è rimanere se stessi. Anche se l’equilibrio è difficile”, ha spifferato la giornalista. Lei si è data molto da fare per mantenere vivo il matrimonio ma riuscendo pure nel contempo a rimanere sulla cresta dell’onda lavorativamente parlando. E ora si sente una donna appagata dalla sua vita.