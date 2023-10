Kate e William, i figli non sono bambini normali: ecco come vanno a dormire dagli amichetti

Kate e William, i loro tre figli non sono figli normali. Ecco come sono costretti ad andare a dormire dagli amichetti.

Sono indubbiamente una coppia molto amata Kate Middleton e il suo Principe. Stanno insieme praticamente da una vita. Si conoscono fin da quando sono ragazzini e si sono lasciati solo per un brevissimo periodo quando lui. spaventato a morte dal fortissimo legame che vigeva tra di loro, aveva deciso di lasciarla. Successivamente è tornato sui suoi passi chiedendole la mano.

Il loro matrimonio è stato seguitissimo in tutto il mondo e la loro unione vista come una favola. Insieme, nonostante siano giovanissimi, hanno messo al mondo ben tre figli. Parliamo, in ordine di nascita, di George, Charlotte e Louis. Il primo è diventato da tempo una star. Non per nulla sono tantissimi i meme che lo riguardano.

La secondogenita è già considerata la degna erede di sua madre. Ricordiamo, per dovere assoluto di cronaca, che la bellissima Kate è vista come una vera icona di stile da moltissime donne sparse nel mondo. Louis è invece ancora troppo piccolo per destare la grande attenzione della Stampa Britannica che in ogni caso non tarderà ad arrivare.

Kate e William, i loro figli non sono normali, come vanno a dormire dagli amici

La Middleton non ha mai nascosto il suo grande amore per i bambini, così come il suo vivo desiderio di allargare ulteriormente la famiglia. Il marito pare non condividere questo suo disegno ma non perché non ami i bimbi. Semplicemente ha paura che lei stia ancora male visto che in passato ha sofferto della sindrome post partum.

In ogni caso, qualora cambiasse idea, hanno tutto il tempo per mettere al mondo il loro quarto figlio. Resta comunque il fatto che sono già molto impegnati con la gestione e la crescita dei loro tre . Tra l’altro con il preciso obiettivo di seguirli meglio e da vicino hanno deciso di rinunciare a molti impegni e viaggi. Tanto più che le loro creature non sono figli normali. Come vanno a dormire a casa degli amici.

Con loro ci saranno sempre le guardie del corpo

In poche parole in questi giorni i loro celebri genitori gli stanno concedendo di dormire fuori casa da amici e parenti, cuginetti in primis, per i classici pigiama party che in Inghilterra vanno decisamente molto forte. In ogni caso i bimbi saranno sempre accompagnati da delle guardie del corpo per la loro sicurezza.

Ciò ovviamente può rappresentare una fonte di grande disagio per bimbi che vivono una vita ben diversa dalla loro e che pertanto possono rimanere alquanto interdetti nel notare persone adulte ed estranee tra di loro durante i loro giochi. Fatto sta che altro non è possibile fare per stare tranquilli secondo la Royal Family e i loro genitori in primis.